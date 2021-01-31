我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

英國為何加入遠到不行的CPTPP？想跟「這國家」在一起

編譯李京倫／報導
英國定2月1日於脫離歐盟滿周年之際，正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。圖為英國首相強生。路透
英國定2月1日於脫離歐盟滿周年之際，正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。圖為英國首相強生。路透

英國定2月1日於脫離歐盟滿周年之際，正式申請加入由日本、澳洲等11個太平洋周邊國家組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。英國是第一個申請加入的非原始成員國，若成功加入，將成為繼日本之後的第二大經濟體。

CPTPP於2018年12月30日生效，目前成員國有日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利與秘魯，市場人口約5億人，涵蓋全球逾13%國內生產毛額（GDP）。

美國原本也應該是CPTPP的一員，但前總統川普2017年簽署行政命令退出CPTPP的前身「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。

CPTPP是自由貿易協定，旨在消除成員國之間的關稅或將關稅削減95%以上，不過各國對於特定產品有保護屏障，例如日本的米及加拿大的乳製品等。

英國廣播公司（BBC）報導，英國如果成功加入CPTPP，短期內對英國的好處可能不大，畢竟CPTPP成員國占英國出口額不到9%，但英國看好美國總統拜登會加入，屆時英國就能跟重要貿易夥伴美國實現自由貿易，而且到時CPTPP國內生產毛額（GDP）將占全球四成多，地位舉足輕重。

英國已跟CPTPP 11個成員國中的7個簽訂貿易協議，正跟澳洲和紐西蘭談，只剩汶萊和馬來西亞沒有。因此英國加入CPTPP顯然另有所圖，且成員國僅占英國出口額8.4%，還不如德國。

CPTPP的「原產地規則」可以讓英國機械和藥品製造業節省成本，並在成員國範圍內擴大供應鏈。機械和藥品是英國出口到CPTPP價值最高的商品。此外，CPTPP成員國投資者投資其他成員國時，將獲得與該國國內企業同樣的待遇，這對英國企業有利。

另外，英國退出歐盟後在國際經貿舞台顯得有些孤立，因此積極加入新的貿易俱樂部，希望有助於呼朋引伴並拓展新市場。

不過，最大的好處會發生在美國加入後。雖然拜登似乎沒把加入CPTPP作為優先要務，但曾暗示會加入，而英國對美國出口額是對CPTPP出口額的兩倍多，英美自貿協議又很遙遠。英國現在加入CPTPP，就是期待美國加入後，能透過這個「後門」與美國實現自由貿易。

英國 美國 日本

上一則

英申請加入CPTPP啟動 日英紐2．1舉行三國部長會談

下一則

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

延伸閱讀

亞太裔爭取出任州檢察長 促紐森正視種族不平等問題

亞太裔爭取出任州檢察長 促紐森正視種族不平等問題

上訴法院：可驅離非法入境兒童 無家長陪伴也照辦

上訴法院：可驅離非法入境兒童 無家長陪伴也照辦
看拜登就職 聯想中國體制

看拜登就職 聯想中國體制
拜登執政 今年貸款利率可能會上揚

拜登執政 今年貸款利率可能會上揚

熱門新聞

加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25
巴西飛機空難，罹難者包括飛行員華格納(圖上左起)、28歲後衛諾埃、27歲門將魯納爾、(圖下左起)23歲左後衛普萊斯德斯、帕爾馬斯足球俱樂部32歲主席梅拉和中場莫利納里。（擷取自Instagram）

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

2021-01-25 07:55
德國畫報爆料，瓦吉拉隆功正式將妮娜提升為第二王后，儀式就排定在詩妮娜過36歲生日的26日，等於當成生日大禮。美聯社

宮廷劇續集！泰王冊封詩妮娜「第二王后」 還打傷妹妹

2021-01-26 21:59
反映世界毀滅趨向的「末日鐘」。(Getty Images)

「末日鐘」倒數100秒 73年來人類最接近滅亡

2021-01-28 12:45
前澳洲航空機師帕克轉換跑道到金礦區開巨型採礦車。取材自臉書

3名落難機師被迫「換跑道」 拚另一片天

2021-01-28 06:43
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效
水餃股的逆襲！散戶大軍過境 助這家公司漲逾1,200%

水餃股的逆襲！散戶大軍過境 助這家公司漲逾1,200%