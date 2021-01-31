英國為何加入遠到不行的CPTPP？想跟「這國家」在一起

英國定2月1日於脫離歐盟滿周年之際，正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。圖為英國首相強生。路透

英國 定2月1日於脫離歐盟滿周年之際，正式申請加入由日本 、澳洲等11個太平洋周邊國家組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。英國是第一個申請加入的非原始成員國，若成功加入，將成為繼日本之後的第二大經濟體。

CPTPP於2018年12月30日生效，目前成員國有日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利與秘魯，市場人口約5億人，涵蓋全球逾13%國內生產毛額（GDP）。

美國 原本也應該是CPTPP的一員，但前總統川普2017年簽署行政命令退出CPTPP的前身「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。

CPTPP是自由貿易協定，旨在消除成員國之間的關稅或將關稅削減95%以上，不過各國對於特定產品有保護屏障，例如日本的米及加拿大的乳製品等。

英國廣播公司（BBC）報導，英國如果成功加入CPTPP，短期內對英國的好處可能不大，畢竟CPTPP成員國占英國出口額不到9%，但英國看好美國總統拜登會加入，屆時英國就能跟重要貿易夥伴美國實現自由貿易，而且到時CPTPP國內生產毛額（GDP）將占全球四成多，地位舉足輕重。

英國已跟CPTPP 11個成員國中的7個簽訂貿易協議，正跟澳洲和紐西蘭談，只剩汶萊和馬來西亞沒有。因此英國加入CPTPP顯然另有所圖，且成員國僅占英國出口額8.4%，還不如德國。

CPTPP的「原產地規則」可以讓英國機械和藥品製造業節省成本，並在成員國範圍內擴大供應鏈。機械和藥品是英國出口到CPTPP價值最高的商品。此外，CPTPP成員國投資者投資其他成員國時，將獲得與該國國內企業同樣的待遇，這對英國企業有利。

另外，英國退出歐盟後在國際經貿舞台顯得有些孤立，因此積極加入新的貿易俱樂部，希望有助於呼朋引伴並拓展新市場。

不過，最大的好處會發生在美國加入後。雖然拜登似乎沒把加入CPTPP作為優先要務，但曾暗示會加入，而英國對美國出口額是對CPTPP出口額的兩倍多，英美自貿協議又很遙遠。英國現在加入CPTPP，就是期待美國加入後，能透過這個「後門」與美國實現自由貿易。