我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

GameStop狂潮 雖有馬斯克掀波 難除「擦鞋童」陰影

「看我的疫苗卡」 自拍上傳社媒 小心洩露你個資

角逐諾貝爾和平獎 傳白俄羅斯反對派領袖獲提名

中央社／維爾紐斯30日電
立陶宛總統諾賽達提名白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭角逐諾貝爾和平獎。路透
立陶宛總統諾賽達提名白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭角逐諾貝爾和平獎。路透

路透報導，兩名知曉內情的消息來源今天表示，立陶宛總統諾賽達提名俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭角逐諾貝爾和平獎。

其中一名消息來源說，諾賽達（Gitanas Nauseda）提名季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）競逐和平獎，藉此支持白俄的民主運動與要求自由選舉呼聲。

白俄羅斯去年8月9日的總統大選充滿爭議，選後季哈諾夫斯卡婭流亡至立陶宛定居。

魯卡申柯（Alexander Lukashenko）則聲稱擊敗季哈諾夫斯卡婭勝選，掀起白俄大規模街頭抗爭活動，一連數月不停歇。數以千計的抗議人士遭到圍捕，反對派人物則幾乎全數被關進牢裡或被迫逃往海外。

季哈諾夫斯卡婭過去是一名教師，丈夫是對政治抱有雄心的部落客，她這次是因丈夫於選前遭拘禁才出來選總統。

季哈諾夫斯卡婭流亡立陶宛後，從首都維爾紐斯（Vilnius）的辦公室發聲要求魯柯申柯下台、釋放獄中抗議人士，並舉行自由選舉。

上週季哈諾夫斯卡婭也敦促歐洲聯盟與美國採取「勇敢、強悍」行動，協助終止魯卡申柯的統治。

今年度諾貝爾和平獎提名作業預定明天截止，預計11月宣布得主，去年和平獎得主是聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）。

提名 諾貝爾 俄羅斯

上一則

英國脫歐後覓出路 將申請加入CPTPP

延伸閱讀

新一波群眾示威在即 俄反對派納瓦尼親友遭軟禁

新一波群眾示威在即 俄反對派納瓦尼親友遭軟禁
俄警誓言鎮壓反對派示威 異議領袖納瓦尼助手恐入獄

俄警誓言鎮壓反對派示威 異議領袖納瓦尼助手恐入獄
俄反對派領袖納瓦尼被判羈押30天 籲民眾上街抗議

俄反對派領袖納瓦尼被判羈押30天 籲民眾上街抗議
俄羅斯反對派領袖返國被捕 歐美呼籲莫斯科放人

俄羅斯反對派領袖返國被捕 歐美呼籲莫斯科放人

熱門新聞

加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25
巴西飛機空難，罹難者包括飛行員華格納(圖上左起)、28歲後衛諾埃、27歲門將魯納爾、(圖下左起)23歲左後衛普萊斯德斯、帕爾馬斯足球俱樂部32歲主席梅拉和中場莫利納里。（擷取自Instagram）

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

2021-01-25 07:55
德國畫報爆料，瓦吉拉隆功正式將妮娜提升為第二王后，儀式就排定在詩妮娜過36歲生日的26日，等於當成生日大禮。美聯社

宮廷劇續集！泰王冊封詩妮娜「第二王后」 還打傷妹妹

2021-01-26 21:59
反映世界毀滅趨向的「末日鐘」。(Getty Images)

「末日鐘」倒數100秒 73年來人類最接近滅亡

2021-01-28 12:45
前澳洲航空機師帕克轉換跑道到金礦區開巨型採礦車。取材自臉書

3名落難機師被迫「換跑道」 拚另一片天

2021-01-28 06:43
川普去年確診新冠肺炎時，曾接受美國雷傑納隆藥廠研發的REGN-COV2抗體療法。Getty Images

歐盟首例 ! 德國引進治癒川普染疫抗體療法

2021-01-24 09:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了

股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
紐約市周日起連三天降雪 預計積10吋降雪

紐約市周日起連三天降雪 預計積10吋降雪