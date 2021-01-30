角逐諾貝爾和平獎 傳白俄羅斯反對派領袖獲提名

立陶宛總統諾賽達提名白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭角逐諾貝爾和平獎。路透

路透報導，兩名知曉內情的消息來源今天表示，立陶宛總統諾賽達提名 白俄羅斯 反對派領袖季哈諾夫斯卡婭角逐諾貝爾 和平獎。

其中一名消息來源說，諾賽達（Gitanas Nauseda）提名季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）競逐和平獎，藉此支持白俄的民主運動與要求自由選舉呼聲。

白俄羅斯去年8月9日的總統大選充滿爭議，選後季哈諾夫斯卡婭流亡至立陶宛定居。

魯卡申柯（Alexander Lukashenko）則聲稱擊敗季哈諾夫斯卡婭勝選，掀起白俄大規模街頭抗爭活動，一連數月不停歇。數以千計的抗議人士遭到圍捕，反對派人物則幾乎全數被關進牢裡或被迫逃往海外。

季哈諾夫斯卡婭過去是一名教師，丈夫是對政治抱有雄心的部落客，她這次是因丈夫於選前遭拘禁才出來選總統。

季哈諾夫斯卡婭流亡立陶宛後，從首都維爾紐斯（Vilnius）的辦公室發聲要求魯柯申柯下台、釋放獄中抗議人士，並舉行自由選舉。

上週季哈諾夫斯卡婭也敦促歐洲聯盟與美國採取「勇敢、強悍」行動，協助終止魯卡申柯的統治。

今年度諾貝爾和平獎提名作業預定明天截止，預計11月宣布得主，去年和平獎得主是聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）。