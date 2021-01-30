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英國脫歐後覓出路 將申請加入CPTPP

中央社／倫敦31日電
英國脫歐後，將於2月1日提出正式申請，加入目前由日本、澳洲等11個亞太國家組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。美聯社
英國脫歐後，將於2月1日提出正式申請，加入目前由日本、澳洲等11個亞太國家組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。美聯社

英國脫歐後積極另覓出路，將於2月1日提出正式申請，加入目前由日本、澳洲等11個亞太國家組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

CPTPP代表於2018年簽署協定，目前成員國有日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利與秘魯。11個成員國的市場人口約有5億人，涵蓋全球逾13%國內生產毛額（GDP）。

英國廣播公司（BBC）報導，英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）預料將於2月1日提出申請，正式談判將於今年春天展開。英國是第一個申請加入的非原始成員國，若成功加入，將成為繼日本之後的第2大經濟體。

美國原本也應該是CPTPP的一員，但前總統川普執政時期，於2017年簽署行政命令退出CPTPP的前身「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。

「跨太平洋夥伴全面進步協定」是一個自由貿易協定，宗旨在於削減成員國之間關稅，包括承諾降低達95%以上產品關稅，不過各國對於特定產品有保護屏障，例如日本的米，以及加拿大的乳製品等。

英國在正式脫離歐洲聯盟前，就持續積極對外伸展觸角，與多國洽談自由貿易協定，已在2020年12月10日與新加坡簽署自由貿易協定，涵蓋超過170億英鎊（約新台幣6400億元）的貨物與服務貿易，是英國與東協國家第一個簽署的自由貿易協定。

不過，即使英國成功加入CPTPP，相對於過往與歐盟的貿易量而言依舊是九牛一毛。以2019年為例，CPTPP成員國僅占英國出口量的8.4%。但是，加入CPTPP 能讓特定商品在出口時獲得零關稅，例如出口至馬來西亞的威士忌，以及出口至加拿大的汽車。

特拉斯表示：「（英國）成為原始成員國之外第一個申請加入CPTPP的國家，展現了我們想與全世界盟友及夥伴，以最好條件進行貿易的野心，同時也促進全球自由貿易。」

她表示：「我們排在了隊伍的前面，期待未來幾個月內展開正式談判。」

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