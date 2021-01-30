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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

日本疫情延燒 人口集中東京速度趨緩

中央社／東京30日綜合外電報導
日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒之際，2020年遷入東京都的人口數雖然還是超過遷出數，但淨遷入數較2019年已減少逾6成，人口集中東京的速度稍微趨緩。 歐新社
日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒之際，2020年遷入東京都的人口數雖然還是超過遷出數，但淨遷入數較2019年已減少逾6成，人口集中東京的速度稍微趨緩。 歐新社

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒之際，2020年遷入東京都的人口數雖然還是超過遷出數，但淨遷入數較2019年已減少逾6成，人口集中東京的速度稍微趨緩。

日本放送協會（NHK）報導，遷入東京人口數超過遷出人口數的「淨遷入」數，2020年約3萬多人，相較2019年減少逾6成，主因是受到疫情影響，從去年7月起連續6個月「淨遷出」，讓人口集中東京的速度趨緩。

日本政府總務省彙整包括外國人在內的東京都人口動態，結果顯示2020年遷入人口減去遷出人口為3萬1125人，依舊呈現淨遷入。

不過如果跟2019年的淨遷入數相比，2020年減少超過6成，減幅是2014年以來最多的一年。

除了東京都，加上神奈川縣、埼玉縣及千葉縣構成的「東京圈」在2020年都是淨遷入，雖然較2019年減少5萬人，但淨遷入人數仍高達9萬9243人。

另外，包括愛知縣、岐阜縣及三重縣在內的「名古屋圈」，2020年則屬淨遷出，人數大約1萬7387人；包括大阪府、兵庫縣、京都府及奈良縣的「大阪圈」，也屬淨遷出，人數118人。

日本民間智庫「都市戰略研究所」所長、明治大學名譽教授市川宏雄說，雖然可以說人口往東京集中的趨勢稍微趨緩，但因為「東京圈」的動向仍是中心，很難出現太過激烈的人口減少。

市川宏雄指出，因為疫情影響，很可能改變人們的想法與行動，未來人口如何發展將持續受到關注。

至於從東京遷往郊區的情況，市川說，郊區能否接收這些人口移動是另一項課題，只要不能消除彼此思維的不平衡，應該不會發生人口往郊區流動的情況。

日本經濟新聞報導，從東京都去年的狀況來看，疫情延燒後的5月，是2013年7月以來首度出現遷出人數超過遷入人數的情況；雖然去年6月一度恢復成遷入人數多於遷出人數，但從7月到12月又變成遷出人數多於遷入人數。

這幾年東京都每年遷出人數大約都在38萬人上下，去年則一舉超過40萬人；另一方面，遷入人數為43萬2930人，較2019年減少7.3%。

會出現如此情況，跟因為疫情而希望遷往其他地方居住的人增加有關。根據提供民眾移居資訊的「回鄉支援中心」表示，2020年6月到12月，用電子郵件或電話尋求諮詢的件數，較2019年同期增加近4成，特別是移居北關東、神奈川縣及山梨縣等地的諮詢明顯增加。

不過，回鄉支援中心指出，不是所有遷出的人都屬於「積極移居」，有不少人是因為疫情造成失業或收入減少，無法再居住東京，只能到生活費及租金相對便宜的郊區居住。

日本生命基礎研究所研究員天野馨南子說，東京都到目前為止，超過20年以來都是遷入人數多於遷出人數，主要理由就是東京有很多正職工作的職缺，「只要郊區的工作無法增加，這種人口朝東京集中的趨勢不會那麼簡單就被改變」。

東京 疫情 日本

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