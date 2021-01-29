自己疫苗自己用！ 歐盟發動保衛戰：疫苗出口需經核准

歐盟啟動疫苗保衛戰，宣布自1月30日至3月底止在歐盟境內生產疫苗出口須取得核准。圖為倫敦街景。(美聯社)

歐洲聯盟因與英國 阿斯特捷利康公司爆發疫苗 減量紛爭，今天啟動疫苗保衛戰，宣布自1月30日至3月底止在歐盟 境內生產疫苗出口須取得核准，官員強調保護公民別無選擇，只能採取行動。

歐盟副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）今天與歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）共同召開記者會，宣布啟動2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗出口授權機制，實施日期自1月30日至3月31日。

杜姆布羅夫斯基斯表示，保護歐盟公民安全是首要任務，當前疫苗無法交付的挑戰讓歐盟無選擇只能採取行動。而凱瑞亞基德斯則說歐盟過去一年為疫苗廠商投入資金，目的就是為確保當疫苗獲得授權後開始交貨，廠商需遵守承諾。

根據歐盟發布的補充說明，實施後在歐盟境內生產疫苗要出口前需要提前通知並取得批准。歐盟強調這項機制並非限制疫苗出口，是一些疫苗廠商缺乏透明，希望透過這項機制獲得完整訊息以確保廠商履行交付承諾。

但多數歐洲國家包括瑞士、挪威及冰島等則不受此限，另出於人道主義及參與疫苗全球取得機制（COVAX）的疫苗也除外。

出口授權由歐盟成員國決定，但成員國應與歐盟委員會一起評估是否會對歐盟造成影響。

歐盟緊急採取疫苗出口授權機制，導火線是近週以來與英國阿斯特捷利康公司因疫苗供應減量發生嚴重爭執，阿斯特捷利康1月22日通知歐盟，今年第一季供貨量將減少高達60%，且說因與英國更早簽約會優先供貨給英國，而與歐盟簽的合約是「盡力而為」提供疫苗。

歐盟在已付出預付款卻拿不到疫苗下，為迫使阿斯特捷利康承擔履約責任，今天上午先公開與阿斯特捷利康合約，下午歐洲聯盟藥品管理局（EMA）批准阿斯特捷利康疫苗後，隨即啟動疫苗保衛戰，宣布疫苗出口需取得授權。