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加國新規 入境必檢測+住旅館3天 國際航班只能降4機場

中央社／多倫多29日電
加拿大今天宣布防疫新措施，入境旅客須在機場接受核酸檢測並入住防疫旅館三天等候結果，費用自付。(路透)
加拿大今天宣布防疫新措施，入境旅客須在機場接受核酸檢測並入住防疫旅館三天等候結果，費用自付。(路透)

加拿大今天宣布防疫新措施，入境旅客須在機場接受核酸檢測並入住防疫旅館三天等候結果，費用自付，估計逾2000加元(約1565美元)。陰性反應者返家強制隔離14天，陽性反應直接轉送指定隔離設施。

為阻止人民在新冠情的新變種疫情變化莫測時刻持續進行國際旅行，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）連日呼籲民眾「取消旅行」之後，今天在記者會中宣布國際旅行新限制。

最新一波強制性檢疫規定包括：自31日起至4月30日為止，暫停飛航至墨西哥及加勒比海地區等所謂的「陽光旅遊勝地」。加拿大各大航空公司均已同意配合。

自下周起，包括從美國起飛在內的所有國際航班，只能降落在溫哥華、多倫多、卡加利或蒙特婁機場。

加國政府將「在未來幾周內」開始在這些入境機場為返加旅客強制實施COVID-19核酸（PCR）檢測。旅客必須在獲核准的防疫旅館內等候三天以取得檢測結果。杜魯多表示，這些費用預計將超過2000加元，且由旅客自行負擔。

檢測結果為陰性者，可以在家中自行完成14天強制隔離，政府將加強監控；隔離第10天會再度採檢。已在國外接種過疫苗的旅客仍須遵守檢疫規則。

加拿大也將在未來幾周內開始要求非必要旅行者自美國陸地邊界進入加拿大之前，必須提出陰性檢測報告。

加拿大聯邦政府自去年3月中旬起，禁止任何非公民或永久居民入境；1月7日起，搭機入境旅客均須提供「登機前72小時內」的核酸檢測陰性報告，入境後強制隔離14天。

杜魯道表示，「面對當前疫情挑戰，我們都同意，現在不是飛行的時候。」

加拿大今天宣布的新措施並非國際先例。澳洲早已要求入境旅客在政府安排的旅館隔離14天，每位成人需支付2800澳元；4口之家將支付澳元4620元。

加拿大總理杜魯多今天宣布防疫新措施，入境旅客須在機場接受核酸檢測並入住防疫旅館三...
加拿大總理杜魯多今天宣布防疫新措施，入境旅客須在機場接受核酸檢測並入住防疫旅館三天等候結果，費用自付。(路透)

加拿大 檢測 防疫

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