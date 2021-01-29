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伊朗堅持美國先解除制裁 否則加速核計畫不會逆轉

中央社安卡拉29日專電

伊朗外交部長查瑞夫今天表示，在美國解除制裁之前，德黑蘭將繼續加速發展核子計畫，不會接受逆轉政策的要求。

查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）今天到訪土耳其，在伊斯坦堡與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）會談後舉行聯合記者會。

查瑞夫指出，這種要求「不切實際、不會發生」。他指的是美國要求伊朗先恢復履行核子協議。

伊朗2015年與列強簽署通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA），以德黑蘭抑制核計畫來換取解除大部分經濟制裁。

美國前總統川普政府於2018年5月8日退出伊朗核子協議，並對德黑蘭實施一系列制裁，使伊朗無法獲取這項協議承諾的經濟效益。伊朗則以分階段縮減履行對核協議所做承諾加以反制。

美國總統拜登政府曾表示，德黑蘭必須恢復遵守遏制核子活動的上述協議，華府才會重返JCPOA。

伊朗本月稍早在德黑蘭以南福爾多（Fordow）地下核設施恢復提煉純度20%的濃縮鈾，等同將重啟製造核武。不過伊朗也已經表示，若美國解除制裁，違反核子協議的作法將可以很快逆轉。

查瑞夫今天說：「若美國履行其義務，我們也會徹底履行義務。」

德黑蘭要求華府必須先有動作，但是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）28日予以拒絕。

布林肯在記者會中說：「伊朗在諸多層面上都沒有遵守規定…如果它做出回復遵守（協議）的決定，到我們可據以評估它是否履行義務，這得花點時間。」

查瑞夫後來很快就推文回應稱，伊朗「一直遵守聯合全面行動方案」、「只是採行預知的補救措施」。他強調：「違反聯合全面行動方案的是美國。」

強硬派主導的伊朗國會上個月立法要求政府，若美國未於兩個月內軟化態度，德黑蘭就必須在核立場上轉趨強硬。

伊朗 美國 華府

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