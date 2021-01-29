以色列駐印度使館外發生爆炸案 警方封鎖調查

以色列駐印度大使館附近，29日發生一起土製炸彈（IED）爆炸案，所幸沒有傳出傷亡。圖為警方封鎖調查。美聯社

以色列 駐印度大使館 附近，也是新德里印度政要聚集的重要地區，今晚發生一起土製炸彈（IED）爆炸案，所幸沒有傳出傷亡。

印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）今晚7時許推文說，他已經與以色列外交部長阿胥肯納吉（Gabi Ashkenazi）就此事件交談，印度非常重視以色列使館外的爆炸事件，並向阿胥肯納吉保證，印度會為以色列使館和外交官提供最充分的保護。

蘇杰生強調，這起爆炸案正在調查中，印度將致力找到肇事者。

印度新德里電視台（NDTV）引述警方消息人士透露，爆炸案是發生在距離總統府瑞辛納山丘（Raisina Hill）前方勝利廣場（Vijay Chowk）1.4公里處，距離以色列大使館僅幾公尺，距總理官邸也只有300公尺；初步調查，炸彈被包裹在塑膠袋中，且放置在金德爾（Jindal）住宅區外的人行道上。

發生爆炸案的這一帶，是印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）、總理莫迪和其他印度高層政府官員聚集地區，有嚴密的安全系統，每隔一小段距離就會看到荷槍實彈的中央工業安全部隊（CISF）人員駐守，但今晚仍發生這樣的爆炸案，讓人驚訝。

在爆炸案發生後，負責印度重要設施安全保衛的中央工業安全部隊表示，已根據標準作業程序，向印度所有機場、重要設施和政府大樓發出警報，並加強了安全措施。

以色列大使館所在的卡蘭博士路（Dr APJ Abdul Kalam Road）等整個區域和整條路已遭到封鎖，新德里高階警官、來自特殊單位及情報單位的人員都到爆炸案現場調查，以色列大使館外也部署大量的警察和安全人員。

印度內政部長夏哈（Amit Shah）已與新德里警察局長和情報機構負責人會面，討論爆炸案相關事宜。

這是抗議農業三法的農民團體在26日印度共和日（Republic Day）與警方發生暴力衝突事件後發生的爆炸案，但警方尚在調查爆炸案是何方所為。

報導說，這是涉及以色列駐印度大使館的第2起爆炸案。第1起爆炸案發生於2012年2月，一名騎腳踏車的攻擊者試圖在以色列大使館的車輛放置粘性炸彈（sticky bomb）。