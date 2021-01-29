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印尼男同志情侶遭鞭刑近80下 打到哀嚎母當場昏倒

編譯張君堯／即時報導
處刑官鞭打時，2人身體痛苦地蜷縮，苦苦哀求停止鞭打，其中一人的母親更在目睹行刑過程時「當場昏倒」。Getty Images
處刑官鞭打時，2人身體痛苦地蜷縮，苦苦哀求停止鞭打，其中一人的母親更在目睹行刑過程時「當場昏倒」。Getty Images

印尼蘇門答臘島北端的亞齊（Aceh）特別行政區，近日有對男同志情侶因發生性行為、違反伊斯蘭教法，遭公開鞭刑近80下，打到2人苦苦求饒，其中一人的母親更當場昏倒。

這2名分別為27及29歲的男子，去年11月在租屋處被房東發現在房間內半裸，隨即被舉報逮捕，28日的這場「公開處刑」有數十人到場，並由五名穿著長袍、蒙面的處刑官「輪流」行刑、每40鞭就換人打。

影片來源：聯合新聞網

處刑官用藤條鞭打時，2名男子身體痛苦蜷縮，苦苦哀求停止鞭打。處刑官甚至一度將藤條打斷，不過立刻更換另一支繼續行刑，途中曾一度暫停，讓2名男子喝水後再繼續。

據悉，其中一名男子的母親在目睹公開鞭刑時「當場昏倒」，最後2人各被鞭打77下、比原定刑罰少3下，因為他們先前已服刑三個月。

在印尼其他地區，同志並不違法，但亞齊是印尼唯一實施伊斯蘭教法的地區，賭博、飲酒、通姦和同志等都會被處以鞭刑。當地公共秩序官員特里維雅那科（Heru Triwijanarko）強調，執行伊斯蘭教法是「不可變動的」，無論身分、即使是旅客都須尊重當地規矩。

同一天還有另外4人分別因飲酒、與異性見面等罪名被鞭打17至40下，人權組織曾抨擊這種公開鞭刑「相當殘酷」，連印尼總統佐科威（Joko Widodo）也呼籲結束這種刑罰，但鞭刑在當地仍獲得民眾高度支持。

印尼蘇門答臘島北端的亞齊特別行政區近日有對男同志情侶因發生性行為、違反伊斯蘭教法...
印尼蘇門答臘島北端的亞齊特別行政區近日有對男同志情侶因發生性行為、違反伊斯蘭教法，遭公開鞭刑近80下。Getty Images
處刑官甚至一度將藤條打斷。歐新社
處刑官甚至一度將藤條打斷。歐新社

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