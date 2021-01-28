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國務卿與歐盟外長通話 將續就中國議題緊密合作

中央社華盛頓28日專電
美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）。(美聯社)
美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）。(美聯社)

國務卿布林肯26日上任，今天首度與歐盟外長波瑞爾進行通話。兩人同意未來持續在中國議題上緊密合作，布林肯也表達希望與歐盟及會員國合作，共同面對疫情、氣候變遷等挑戰。

國務卿布林肯（Antony Blinken）26日上任以來，接連與10多個盟國外長通話，其中包含法國、德國與英國等重要歐洲盟邦，今天則與歐盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）進行通話。

布林肯事後透過推特（Twitter）表示，他與波瑞爾致力共同合作修復、振興及提高美歐雙邊關係的野心。

布林肯說：「不論是2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情、氣候變遷或是中國，共同面對這些複雜挑戰使我們更強而有力。」

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發出的新聞稿，布林肯在電話中也對歐盟近年來的帶領表達感謝，並表示美國希望能與歐盟及其會員國合作，應對2019冠狀病毒疾病、氣候變遷及跨大西洋數據流等共同挑戰，並在經濟上尋求合作。

針對中國議題，普萊斯說：「兩人也同意持續在中國相關議題上緊密合作。」不過，普萊斯並未提及兩人通話內容是否有觸及去年啟動的美歐中國對話機制，以及該機制未來是否會持續，且會以何種方式進行。

為了因應中國近年在5G資安、人權等領域所構成的全球挑戰，前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）任內積極拉攏歐洲各國，盼形成美歐抗中聯合戰線。

龐培歐去年6月接受波瑞爾提議，在國務院與歐盟對外事務部下建立美歐中國對話機制，以因應中國對西方國家與民主理念造成的威脅；兩人去年10月在電話會議中正式啟動這項對話機制。

中國 歐盟 氣候變遷

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