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「末日鐘」倒數100秒 73年來人類最接近滅亡

中央社華盛頓23日綜合外電報導
反映世界毀滅趨向的「末日鐘」。(Getty Images)
反映世界毀滅趨向的「末日鐘」。(Getty Images)

非營利組織「原子科學家公報」今天將象徵人類危機的「末日鐘」往前撥快，距離午夜僅剩100秒，創73年以來最接近「人類毀滅」的時刻，主要歸咎於核戰威脅升高及氣候變遷

讓威脅程度加劇的因素包括資訊戰、從深度偽造影音到太空軍事化等各項破壞性科技、以及極音速武器研發。

法新社報導，「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）執行長布朗生（Rachel Bronson）宣布調整末日鐘時說：「我們現在要告訴大家，世界距離毀滅近到以秒計算，而不是小時甚或分鐘。」

末日鐘（Doomsday Clock）是由「原子科學家公報」專家小組來決定，包括13位諾貝爾獎得主。

1947年設立末日鐘時，距離午夜有7分鐘。先前距離午夜最近的是1953年、2018年及2019年的倒數2分鐘。距離末日最遠則為1991年冷戰結束後的17分鐘。

●核武管制協議取消

末日鐘往前調快其中一項原因在於核子議題。核議題專家斯奎索尼（Sharon Squassoni）表示，過去半個世紀來協助防止災禍臨頭的武器管制約束力，正一點一滴逐漸崩壞，或許明年就會消失。

這包括去年終止的中程核飛彈條約（INF Treaty），讓美國和俄羅斯邁入新軍備競賽時代。此外，美國也表示，不會延長2010年新戰略武器裁減條約（New START）的效期。

斯奎索尼還說，今年不只可能見到伊朗核子協議完全破局，德黑蘭當局恐怕還會提煉濃度更高的濃縮鈾。

北韓方面，斯奎索尼表示，美國總統川普打破慣例與北韓接觸，儘管最初看到一絲希望，後來卻沒有實質進展，平壤當局反而誓言推動新戰略武器。

●氣候變遷威脅

「末日鐘」往前撥快的第2個原因，在於氣候。2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）擬定限制長期暖化的目標，科學家認為有必要以此防範天災，但後來兩次重大聯合國峰會都缺乏真正的必要行動。

印度去年遭遇破紀錄熱浪和洪患，還有北極圈及澳洲等地區野火災情，早已顯示氣候變遷效應。

美聯社報導，曾任加州州長的「原子科學家公報」執行主席布朗（Jerry Brown）警告說，氣候變遷讓危機惡化，「要說覺醒時刻，那就是現在」。

●危機惡化因素

末日鐘條快其他因素，包括不實消息和假新聞在深度偽造的影片催化下滿天飛，對社會凝聚力來說是強大威脅，而人工智慧（AI）武器的興起產生了新的不確定性，例如無人機可在無人類監督下攻擊目標。

與此同時，俄國已宣布研發出備有極音速滑翔載具的新型飛彈，而美國也在測試能讓被鎖定的國家難以即時反應的武器。

太空是國際長期合作的領域，現在也愈來愈軍事化，多國測試發射體和反衛星雷射武器，且美國成立新軍種「太空軍」（Space Force）。

愛爾蘭前總統羅賓遜（Mary Robinson）籲請世界各國領袖在今年加入行列，共同將人類從毀滅邊緣拉回來，「現在該團結一致採取行動了」。

美國 氣候變遷 太空

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