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俄異議人士納瓦尼胞弟遭逮 住宅與辦公室也被搜

中央社莫斯科27日綜合外電報導
俄羅斯警方27日拘捕反對派領袖納瓦尼的胞弟奧列格．納瓦尼(中)。(美聯社)
俄羅斯警方27日拘捕反對派領袖納瓦尼的胞弟奧列格．納瓦尼(中)。(美聯社)

俄羅斯異議人士納瓦尼的盟友今天表示，莫斯科警方拘禁納瓦尼胞弟奧列格．納瓦尼（Oleg Navalny），同時搜索納瓦尼相關人士的住宅與其他設施。

路透社報導，成千上萬民眾23日走上街頭要求俄國當局釋放納瓦尼（Alexei Navalny）。納瓦尼返國後依違反緩刑附帶條件遭逮捕，俄國法院下令審前羈押30天，但納瓦尼否認犯行。

警方先前聲稱，示威為非法行為，獨立監督團體OVD-Info表示，當局已拘禁近4000人。

納瓦尼創辦的反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation）主任日丹諾夫（Ivan Zhdanov）在推特（Twitter）上說，當納瓦尼的公寓遭搜索時，奧列格就在哥哥住處。

奧列格2014年遭控挪用公款被定罪，入獄3年半後於2018年獲釋，納瓦尼也在受到相同指控，但獲判緩刑。批評者說，當局監禁奧列格的目的是要施壓納瓦尼，同時箝制異議人士。

日丹諾夫說，警方執行這項搜索似乎是作為違法集會調查的一部分。在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下，號召集會違反社交距離限制。

他在推特上說：「他們開始破門而入了。」

日丹諾夫稍後表示，奧列格因涉嫌違反衛生與流行病規範，將遭警方拘禁48小時。

他並說，納瓦尼的助理帕克莫夫（Ilya Pakhomov）也在納瓦尼公寓外遭到逮捕。日丹諾夫同時上傳一支在另間公寓拍攝的影片，影片中警方不斷重擊大門，納瓦尼的妻子要求等她的律師抵達；而她的律師在門口等待數小時後才獲警方准許入內。

納瓦尼的一名盟友說，警方也搜索納瓦尼友人索波爾（Lyubov Sobol）住宅，他在參與上週示威後遭逮；而反貪腐基金會也遭搜索，在社群媒體上的照片顯示，約20名蒙面男子準備進入辦公室。

俄國內政部今天稍早發表聲明說，已針對部分參與上周示威行動者展開刑事案件調查，但尚未回應就有關搜索置評的要求。

俄國 推特 社群媒體

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