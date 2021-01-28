波蘭超嚴苛墮胎法生效 數千人無視禁令上街抗議

波瀾政府突宣布執行「近乎全禁墮胎法例」，華沙數千民眾上街示威。(美聯社)

波蘭憲法法院幾乎完全禁止墮胎 的爭議性裁決今天生效。儘管在防疫 限制下禁止集會，仍引發國內數千人走上街頭抗議。

法新社報導，依據這項裁決，意味在波蘭幾乎完全禁止墮胎，除非在強暴、亂倫或保護母體生命的情況下，女性才能終止妊娠。

首都華沙的抗議群眾點燃火炬、揮舞彩虹旗與手持「這意味戰爭」、「自由選擇而非恫嚇」等標語牌，抗議群眾人數眾多，甚至癱瘓交通。

波蘭極右翼、與天主教組織關係密切的政府，支持憲法法院這項裁決，宣稱今天已將此裁決公布在「官方法律公報」（Journal of Laws），賦予法律效力，目的是遵從其憲法義務。

去年10月22日，波蘭憲法法院應執政法律正義黨（PiS）政府要求首度做出裁決指出，因胎兒缺陷而墮胎違憲，結果引發國內大規模示威抗議。

這個以天主教為主的國家，擁有歐洲最嚴格墮胎法令之一。

波蘭每年僅不到2000例合法墮胎手術。婦女團體估計，另有20萬名女性不是尋求非法途徑、就是出國做手術。

關於墮胎裁決引發的群眾示威，多為青少年所領導，很快就擴大成反政府情緒。其中最大規模的一場有數以萬計人走上街頭，主辦單位宣稱這是反對現況的世代「革命」，包括不滿波蘭的天主教會制度。

民調 專家表示，事實上「沉默大多數」波蘭人贊同現行墮胎法令，僅少數民眾希望擴大墮胎權利。