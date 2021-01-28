3名落難機師被迫「換跑道」 拚另一片天

前澳洲航空機師帕克轉換跑道到金礦區開巨型採礦車。取材自臉書

疫情 重創航空業，全球各地許多機師被裁員，面臨生計問題，不得不各憑本事轉換「新跑道」。

英國 廣播公司報導，英國籍44歲的貝利（Christopher Bailey）去年1月才換新東家到阿聯酋報到，他賣掉英國的房子、汽車，帶著老婆和女兒到杜拜展開新生活。但6周後疫情爆發，他5月被裁，只能重返英國找新工作。

疫情讓貝利的選擇受限，連申請倉儲操作員和貨車司機等基層工作都沒有回音，想進階找高層工作，對方又怕他待不久，一直到10月，他才在一家安全業者開設的新冠病毒檢測中心找到工作。一個月後被拔擢為經理。

他說：「他們認可我的可轉換技能--注重細節、著眼全局、對於嚴格規定和程序能適應良好。」

34歲的前以色列航空機師尼米羅夫斯基（Stav Nemirovsky），去年5月自中國駕機載運口罩和醫療設備回航後，就丟了工作。他決定離開航空業，即使過去沒有IT工作經歷，但仍被資安公司Guardicore相中，擔任工程師。

尼米羅夫斯基認為，他能短時間內吸收新知的能力，幫他找到新工作。即使疫情結束，他也無意回鍋機師。

他說：「我目前仍在接受在職訓練，向同事學習有關網路的技術面，以及Guardicore的資安產品。我要學的還很多，但我相信自己做得來。」

第3位被迫換跑道的是現年41歲的前澳洲 航空機師帕克（Waylon Parker）。去年9月起，他在澳洲內陸一座金礦負責駕駛巨型採礦車。

他說這份工作必須「管理好體能、駕駛大型機具、注意許多安全流程，非常類似我們在航空業做的事。與剛加入公司的其他人相比，我的經歷明顯帶來優勢」。

他對飛行的熱情不減，另投資了一項生意，與生意夥伴一起駕駛1970年代的軍機進行花式飛行表演。

他說，很感恩有機會進入礦業，認識許多好朋友，但飛行是他的摯愛，有機會的話還是會想重回商業飛行。