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歐盟要求阿斯特捷利康履行疫苗供應承諾

中央社布魯塞爾27日專電

歐洲聯盟近日與英國疫苗廠商阿斯特捷利康出現疫苗供應爭執，歐盟認去年已付高額預付款，今天嚴厲要求履行疫苗供應承諾，並拒絕阿斯特捷利康與英國「先簽先得」的邏輯。

歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）今天召開記者會，表示藥廠和疫苗廠商需承擔其道義、社會和契約責任，歐盟並拒絕疫苗先簽先得的邏輯。

凱瑞亞基德斯嚴厲批評，若說與歐盟簽署的疫苗採購協議因屬「盡力提供」，所以無交付義務，這種觀點既不正確也無法接受。她呼籲阿斯特捷利康（AstraZeneca）與歐盟重建信任並提供完整的訊息。

歐盟去年8月與阿斯特捷利康敲定協議，當時支付3 億3600萬歐元（約4.1億美元）預付款，取得3億劑疫苗和加購1億劑疫苗的選擇權，以確保阿斯特捷利康疫苗一旦通過歐盟藥品管理局（EMA）核准就需履行合約全力交貨。

EMA預計在1月29日決定是否核准阿斯特捷利康的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，但上週阿斯特捷利康搶先通知歐盟，由於一個生產基地產量下降，即使疫苗取得核准後，「初期供給數量會低於預期」。

根據歐盟方面訊息，阿斯特捷利康原本預計在今年3月底前對27個歐盟國共供貨約8000萬劑，但後來阿斯特捷利康表示供貨量將減少高達60%，降為3100萬劑。

此舉使得歐盟及成員國惱火，堅持阿斯特捷利康需履行供應承諾。另義大利及拉脫維亞更表示，若未兌現按時供應疫苗的承諾，可能會控告其違約。

但阿斯特捷利康執行長索利歐（Pascal Soriot）26日接受採訪時，指阿斯特捷利康與英國簽訂的合約比歐盟早了3個月，似乎意指先簽先得，此舉引發歐盟強烈不滿，今天官員召開記者會展現強硬立場。

歐盟 疫苗 英國

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