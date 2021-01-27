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住川普大道有點尷尬 渥太華社區居民要改名

中央社／渥太華26日綜合外電報導

加拿大首都渥太華中央公園社區的居民希望透過將「川普大道」改名，和美國前總統川普劃清界線，這個名字曾經引人好奇，但現在卻令人尷尬。

位於渥太華西邊的川普大道兩旁都是磚房，每間房子都有能停兩輛車的車庫，孩子可以在自家車道上打曲棍球。

渥太華中央公園（Central Park）社區以紐約市為主題的街道名稱聞名，建於20世紀90年代末期，早在川普（Donald Trump）進入政壇前。

這個地區還有麥迪遜公園（Madison Park）、布魯明戴爾街（Bloomingdale Street）、曼哈頓新月街（Manhattan Crescent）及史塔登路（Staten Way）。

鮑林（Bonnie Bowering）在2008年搬到這裡，她告訴法新社：「過去我告訴人們我住在川普大道時，我會說：『是的，就是那個川普。』人們會嘻笑以對，也有些人表示同情，諸如此類的事。」

她說：「但是現在，在他（川普）破壞民主、煽動暴亂以及美國國會大廈遭暴力襲擊後，是改變我們街道名稱的時候了。」

一些居民幾年來一直向渥太華市政府請願，希望改變川普大道名稱，市議員布羅克頓（Riley Brockington）都拒絕主導，因他擔心在川普在職期間得罪這位美國總統。

布羅克頓如今說：「隨著他（川普）離開白宮，我覺得現在是試試看的好時機。」

至少要有50%的居民同意改名，才能啟動需要幾個月時間完成的程序。

川普 美國 中央公園

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