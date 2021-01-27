為打疫苗丟年薪840萬工作！加國富人假冒偏鄉居民接種

貝克夫婦假冒加國偏鄉地區居民搶打疫苗。取自臉書

加拿大 博奕公司Great Canadian Gaming老闆貝克（Rodney Baker）為了接種新冠疫苗 ，21日與妻子艾卡特莉娜（Ekaterina）搭機前往加國育空地區（Yukon）假冒當地居民接種原本優先給弱勢原住民的疫苗。事件被揭發後貝克夫婦已遭到起訴，貝克並辭去年收入高達1060萬加幣（約840萬元）的工作。

英國衛報導，根據當地官員，貝克夫婦包機前往加拿大育空地區僅有100人的海狸溪谷（Beaver Creek）村莊，加國政府派遣行動團隊到當地替居民包括原住民白河第一民族（White River First Nation）的老年人施打疫苗。

貝克夫婦向行動疫苗站謊稱自己是當地旅館的員工並接種了疫苗。但在貝克夫婦要求搭車去機場 且飯店證實他們並非員工後，疫苗團隊的工作人員便通報執法人員。

接獲舉報後，執法人員在他們理應隔離的地點尋找他們，卻發現他們已經離開。最後才在機場找到準備飛回溫哥華的貝克夫婦。

育空社區服務部長史寨克（John Streicker）表示，「他們做的就是把我們社區和隔離團隊曝露在風險之中。我對於這整件事情感到很憤怒。」

貝克夫婦因違反當地公民緊急措施法（Civil Emergency Measures Act）遭到起訴，最高可處6個月徒刑或罰鍰575元加幣或是兩者。貝克夫婦兩人已被罰鍰。

Great Canadian Gaming在加拿大經營許多賭場和遊戲機生意，貝克2019年的薪資高達1060萬加幣。

有鑑於當地位處於偏遠地區、獲得醫療服務有限，且居民多為老年人和高風險族群，育空領地衛生人員近期不斷到當地郊區盡可能的為居民接種疫苗，海狸溪谷村莊和白河第一民族是當中的優先族群。