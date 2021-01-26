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宮廷劇續集！泰王冊封詩妮娜「第二王后」 還打傷妹妹

編譯周辰陽／綜合報導
德國畫報爆料，瓦吉拉隆功正式將妮娜提升為第二王后，儀式就排定在詩妮娜過36歲生日的26日，等於當成生日大禮。美聯社
德國畫報爆料，瓦吉拉隆功正式將妮娜提升為第二王后，儀式就排定在詩妮娜過36歲生日的26日，等於當成生日大禮。美聯社

泰王瓦吉拉隆功近日又被爆出「驚世駭俗」之舉，不僅將王妃詩妮娜冊立為「第二」王后，還為此跟妹妹詩琳通公主大吵一架，甚至放狗攻擊與親自動手，導致詩琳通必須住院動手術治療雙腳腳踝。

德國畫報爆料，瓦吉拉隆功正式將妮娜提升為第二王后，儀式就排定在詩妮娜過36歲生日的26日，等於當成生日大禮，顯然已把她遭到清算與軟禁的過往放諸腦後，更不在乎在國際間鬧得沸沸揚揚的露骨私密照外洩風波。

泰國王室官方26日當天對第二王后一事隻字未提，瓦吉拉隆功跟詩妮娜卻穿起藍色情侶裝，一起到首都曼谷的瓦蘇克里皇家碼頭（Wasukri），按佛教儀式放生魚與鳥等動物祈福慶生。

畫報同篇報導指出，詩妮娜晉升為「第二」王后，無疑是羞辱「第一」王后蘇堤達。強烈反對王兄違法的詩琳通也警告，泰國1935年後禁止重婚，卻被暴怒的瓦吉拉隆功打到就醫動手術。

路透前曼谷採訪主任、常批評泰國王室的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）在訂閱制新聞信「秘密暹羅」（Secret Siam）則揭露，泰國貴族圈最近傳聞瓦吉拉隆功打算冊立詩妮娜為第二王后，詩琳通2周前為此拜會王兄勸戒，希望他改弦易轍。

知情人士告訴馬歇爾，瓦吉拉隆功與詩琳通兄妹倆爆發激烈爭吵，詩琳通還被瓦吉拉隆功的一隻狗撞倒在地。眼見妹妹躺在地上，瓦吉拉隆功不是直接踩、就是持手杖痛打她的腳踝，導致詩琳通兩腳腳踝裂開。

根據泰國王室宮務處發布的正式公告，詩琳通公主因鍛鍊身體不慎摔倒，雙腳腳踝受傷、行動不便，經御醫團推薦動手術治療後，詩琳通公主19日前往朱拉隆功醫院就醫。馬歇爾則表示，她可能有數個月時間無法用雙腳行走。

泰王瓦吉拉隆功近日又被爆出「驚世駭俗」之舉，不僅將王妃詩妮娜冊立為「第二」王后，...
泰王瓦吉拉隆功近日又被爆出「驚世駭俗」之舉，不僅將王妃詩妮娜冊立為「第二」王后，還為此跟妹妹詩琳通公主大吵一架，甚至放狗攻擊與親自動手，導致詩琳通必須住院動手術治療雙腳腳踝。取材自臉書

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