數據不足！歐盟：可能僅授權牛津AZ疫苗給年輕人接種

歐盟藥品管理局案是可能僅授權牛津AZ疫苗給年輕人接種。歐新社

歐盟藥品管理局（EMA）執行主任庫克 （Emer Cooke）暗示，牛津/AZ（Oxford/AstraZeneca）疫苗 可能僅會授權給歐盟的年輕人接種，因為目前尚無足夠的數據證明該疫苗在65歲以上族群中的有效性。

英國衛報報導，庫克向歐盟議會表示，EMA正在審核阿斯特捷利康（AstraZeneca）提供的不同年齡組別的「全部數據」。EMA預計在本周末批准牛津/AZ疫苗的使用。

阿斯特捷利康執行長索利歐（Pascal Soriot）26日在與義大利共和報（la Repubblica）的訪談中證實，有關疫苗對老年族群的有效性「數據有限」，但堅稱他們提供的資訊顯示「老年人對該病毒產生的抗體非常強，與在年輕人身上看到的情況類似」。

此前，德國 媒體爆出牛津/AZ疫苗針對65歲以上的族群僅有8%的保護力。阿斯特捷利康否認此說表示這是「完全不正確」的說法。阿斯特捷利康還指出發布在刺胳針醫學期刊（Lancet）和英國藥品和醫療產品監管署公布的數據，該機構於去年12月批准疫苗使用。

德國媒體的說法也被牛津大學、英國和德國政府否決。德國衛生部表示，報導中的8%保護力可能與參與試驗的老年族群為8%搞混。德國政府指出，「阿斯特捷利康的療效試驗中，約8%的參與者年齡介於56歲至69歲之間，只有3%至4%的人是70歲以上。這不表示疫苗對老年人的有效性只有8%」。

不過，德國政府也表達出對試驗廣度的擔憂，「自秋季起，外界都知道該疫苗試驗中，老年人參與的比例比其他製藥廠試驗都還來的少」。

庫克在歐洲議會一次會議上也指出，將不會預先判斷任何批准疫苗的決定。但她表示，任何授權都可能規定疫苗僅提供給特定年齡族群接種。