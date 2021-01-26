我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

狂風暴雨河水暴漲 南非克魯格國家公園暫時關閉

中央社約翰尼斯堡26日專電

熱帶氣旋艾洛伊茲24至25日橫掃南非北部帶來狂風暴雨，氣象局發出紅色10級警報，馳名國際的克魯格國家公園內河水暴漲洪水滾滾，園方擔心遊客安全已經暫時關閉對外營業。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）今天引述克魯格國家公園（Kruger National Park）發言人法拉（Issac Phaahla）表示，園方的技術團隊已經開始巡迴園區，評估熱帶氣旋艾洛伊茲（Cyclone Eloise）所造成的損失，報告完成後會立刻對外更新訊息。

他表示雨水不斷落入河流中，許多地區位置較低的橋樑已經沒入水中，碎石子路與多處灌木區內的營地都已經無法使用只好關閉。

法拉說：「雖然我們還沒有任何傷亡事故出現，但是必須時刻保持高度警覺，因為危險緊跟身後。」

報導指出，雨勢已經趨緩大雨即將遠離，但是河水依然波濤洶湧，園區暫時無法接待任何客人入住。南非氣象局已經針對克魯格國家公園所在的林波波省（Limpopo）與穆普馬蘭加省（Mpumalanga），以及附近多省提出警告嚴防持續大雨。

「艾歐爾新聞」（iolnews）昨天引述法拉表示，暴風雨來臨前已經緊急撤離園中遊客，很慶幸目前沒有發生任何意外。他同時表示相信許多動物已經倖存下來，因為動物通常會在暴風雨來臨前逃往地勢更高的地方躲避。

南非 熱帶氣旋 洪水

上一則

梅克爾批中國與世衛隱匿疫情 籲記取教訓

延伸閱讀

美防疫旅行禁令恢復 加列南非

美防疫旅行禁令恢復 加列南非
荷蘭10城市「反宵禁」示威 燒車、闖店家…240人被捕

荷蘭10城市「反宵禁」示威 燒車、闖店家…240人被捕
剛被女友拋棄 南非男子中400萬威力彩巨獎

剛被女友拋棄 南非男子中400萬威力彩巨獎
前川普官員反川普! 前白宮發言人：他該自行辭職

前川普官員反川普! 前白宮發言人：他該自行辭職

熱門新聞

甘東蘭穿著火辣，卻也因此惹來非議。 圖擷自甘東蘭YouTube

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

2021-01-21 08:47
加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25
巴西飛機空難，罹難者包括飛行員華格納(圖上左起)、28歲後衛諾埃、27歲門將魯納爾、(圖下左起)23歲左後衛普萊斯德斯、帕爾馬斯足球俱樂部32歲主席梅拉和中場莫利納里。（擷取自Instagram）

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

2021-01-25 07:55
一名旅客日前搭乘新加坡航空的班機飛往瑞士蘇黎世機場，當他準備拍攝降落過程時，竟意外捕捉到一個一閃即逝的白色光影（紅圈），懷疑自己目擊到不明飛行物體（UFO）。畫面翻攝：LADbible

新航緊急閃避不明飛行物體 乘客拍下驚險過程

2021-01-21 06:32
英國桑莫塞特的伊奧維頓皇家海軍航空站，太陽報21日頭版頭條踢爆一名飛機技師將疑似中國間諜的亞裔女子秘密帶進海軍基地，還把人藏進寢室衣櫃長達2周時間。畫面翻攝：The Sun

亞裔女藏英海軍基地寢室衣櫃達2周 小報疑中國使美人計

2021-01-22 16:52
南韓美食主播Hamzy日前稱「泡菜是韓國的」，引起中國網友不滿，指辱華而遭到中方經紀公司解約。新浪微博

「泡菜是韓國的」...南韓吃播正妹被控辱華 先道歉後變臉 遭中方解約

2021-01-19 06:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明
1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意