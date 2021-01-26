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梅克爾批中國與世衛隱匿疫情 籲記取教訓

中央社柏林26日專電
德國總理梅克爾26日在世界經濟論壇上，批評中國與世界衛生組織在爆發初期隱匿疫情。(美聯社)
德國總理梅克爾26日在世界經濟論壇上，批評中國與世界衛生組織在爆發初期隱匿疫情。(美聯社)

新型冠狀病毒疫情至今造成逾200萬人喪生，各種防疫措施讓民眾生活不便，德國總理梅克爾今天在世界經濟論壇批評中國與世界衛生組織在爆發初期隱匿疫情，呼籲應記取教訓。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天透過視訊在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）演講時表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）改變了世界，由病毒從中國武漢散布到世界各地可觀察到全球化。這次瘟疫是百年一見的災難，不僅讓社會表現抵抗力，也暴露出社會的弱點。

昨天，中國國家主席習近平才在同一場合再三強調支持多邊主義，梅克爾演講時也指出多邊主義的重要性。

不過她說，多邊主義不僅是合作，而是透明的合作，「坦白說，疫情一開始在中國爆發、以及世界衛生組織（WHO）傳遞疫情的資訊透明度可能不夠」。

梅克爾強調，這樣說並非強調錯過了什麼，而是大家應記取教訓，她對世衛如今派遣專家小組到中國調查病毒源頭表示肯定。

去年5月，德國即呼籲中國讓世衛到武漢調查病毒源頭，當時外長馬斯（Heiko Maas）表示「中國可藉機證明自己處理病毒到底有多透明」。不過，中國一直到這個月才讓世衛入境調查。

德國關閉商店和學校已1個多月，疫情卻無顯著緩和跡象，梅克爾今天也反省說德國的決策過程經常太官僚、拖太久，動作可以再更快，「這部分我們得補救」。

根據世界衛生組織統計，2019冠狀病毒疾病全球的確診人數逼近1億人，造成212萬7000人喪生。

中國 疫情 梅克爾

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