梅克爾批中國與世衛隱匿疫情 籲記取教訓

德國總理梅克爾26日在世界經濟論壇上，批評中國與世界衛生組織在爆發初期隱匿疫情。(美聯社)

新型冠狀病毒疫情 至今造成逾200萬人喪生，各種防疫措施讓民眾生活不便，德國總理梅克爾 今天在世界經濟論壇批評中國 與世界衛生組織在爆發初期隱匿疫情，呼籲應記取教訓。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天透過視訊在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）演講時表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）改變了世界，由病毒從中國武漢散布到世界各地可觀察到全球化。這次瘟疫是百年一見的災難，不僅讓社會表現抵抗力，也暴露出社會的弱點。

昨天，中國國家主席習近平才在同一場合再三強調支持多邊主義，梅克爾演講時也指出多邊主義的重要性。

不過她說，多邊主義不僅是合作，而是透明的合作，「坦白說，疫情一開始在中國爆發、以及世界衛生組織（WHO）傳遞疫情的資訊透明度可能不夠」。

梅克爾強調，這樣說並非強調錯過了什麼，而是大家應記取教訓，她對世衛如今派遣專家小組到中國調查病毒源頭表示肯定。

去年5月，德國即呼籲中國讓世衛到武漢調查病毒源頭，當時外長馬斯（Heiko Maas）表示「中國可藉機證明自己處理病毒到底有多透明」。不過，中國一直到這個月才讓世衛入境調查。

德國關閉商店和學校已1個多月，疫情卻無顯著緩和跡象，梅克爾今天也反省說德國的決策過程經常太官僚、拖太久，動作可以再更快，「這部分我們得補救」。

根據世界衛生組織統計，2019冠狀病毒疾病全球的確診人數逼近1億人，造成212萬7000人喪生。