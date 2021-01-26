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世衛發布新冠治療新建議 可用少量抗凝血劑

中央社日內瓦26日綜合外電報導
世界衛生組織今天發布新冠患者最新臨床治療建議。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)
世界衛生組織今天發布新冠患者最新臨床治療建議。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）今天發布COVID-19患者最新臨床治療建議，包括康復後仍持續出現癥狀的患者。此外，世衛專家小組表示，在特殊情況下，莫德納疫苗間隔可延長至42天。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）在瑞士日內瓦舉行的聯合國（UN）記者會上說：「其他關於指引新的部分是，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）居家患者應要能使用脈搏血氧儀，...以確知居家病情是否惡化，或應該住院治療。」

哈里斯還表示，世衛建議臨床醫師讓患者處於清醒俯臥姿勢，這種姿勢顯示能改善患者的氧氣流。

哈里斯又說：「我們也建議使用低劑量抗凝血劑，預防（患者）血管內出現血栓。」她表示，世衛建議用量寧可偏少而非偏多，因為後者可能引發其他問題。

另一方面，世衛獨立的「免疫接種戰略諮詢專家小組」（Strategic Advisory Group of Experts on Immunization，SAGE）今天對美國生技公司莫德納（Moderna）研發的COVID-19疫苗發布一系列建議。

小組主席克拉維奧圖（Alejandro Cravioto）在日內瓦的記者會上表示：「關於這支疫苗的主要建議是，依據現有資料，我們建議應相隔28天施打2劑，每劑100 微克或0.5毫升。」

他還說：「這段間隔期或許可以延長至42天。但我們現有證據不支持超過這個天數。」

世衛獨立專家並表示，在檢視過莫德納疫苗的數據後，他們不建議孕婦接種，除非是暴露在病毒環境下的醫療從業人員，或是本身身體狀況令她們面臨高度風險。

世衛免疫事務主管歐布萊恩（Kate O'Brien）說，莫德納疫苗是否適用於孕婦，還需經過臨床試驗。「沒有理由認為懷孕會構成問題。我們只是承認，目前為止還沒有相關數據。」

世衛 疫苗 美國

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