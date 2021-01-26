杜特蒂不願公開接種疫苗 發言人：他想打在臀部

菲律賓總統發言人表示，杜特蒂(右)不願公開接種中國科興疫苗，是因為他希望注射在臀部上。圖為他日前與中國外長王毅(左)會面。(美聯社)

菲律賓總統發言人羅奎今天轉述總統杜特蒂 說法，指杜特蒂不願公開接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎 ）疫苗 ，是因為他希望「注射在臀部上」。

羅奎（Harry Roque）在菲國總統府線上記者會回答記者提問時，做上述表示。

羅奎19日表示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）表態願接種北京科興生物製品公司研發的CoronaVac疫苗，但希望採取跟英國女王伊麗莎白二世同樣的方式，不公開施打。

杜特蒂去年8月曾在電視談話中說，疫苗抵菲後，「我將公開接種」，加上馬尼拉當局希望提振公眾對疫苗的信心，菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）22日表示，他和其他防疫官員將試著說服杜特蒂公開接種。

對於記者提問，杜特蒂是否最終仍將私下接種疫苗，羅奎今天回答：「我想是的，他是這麼說的。他說，因為他要注射在臀部上，所以不能公開（施打）。」

不少菲國網友認為杜特蒂此舉將讓民眾對接種疫苗更沒有信心。

網友Ryan在推特寫道：「你（杜特蒂）沒有提振（公眾）信心，而是造成更多不信任，因為你不斷在必須認真對待的事情上開玩笑。」

曾任菲律賓政府跨部門抗疫工作小組顧問的醫師李春（Anthony Leachon）則推文說：「我們下一個重大挑戰是說服公眾接種疫苗。遺憾的是，杜特蒂總統選擇在他的臀部，而不是像美國總統拜登（Joe Biden）、印尼總統佐科威（Joko Widodo）、新加坡總理李顯龍一樣，在上臂三角肌（deltoid area）施打疫苗。這（才）會鼓舞大家！」

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）去年11月23 日到12月2日調查發現，受訪的2400名菲國成年人中，近半數（47%）不願接種新冠肺炎疫苗，32%受訪者希望接種，21%民眾尚未決定。