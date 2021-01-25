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疫情造成全球工時損失 相當逾2億全職飯碗沒了

中央社日內瓦25日綜合外電報導
國際勞工組織表示，受到疫情影響，去年全球減少的工作時數，相當於2億5500萬個全職工作。(美聯社)
國際勞工組織表示，受到疫情影響，去年全球減少的工作時數，相當於2億5500萬個全職工作。(美聯社)

國際勞工組織今天表示，受到疫情影響，2020年全球工作時數約減少8.8% ，約是2009年全球金融危機時的4倍。不過，全球勞動市場目前已浮現復甦的「初步跡象」。

隸屬於聯合國的國際勞工組織（ILO）指出，去年全球減少的工作時數，相當於2億5500萬個全職工作，當中包括「空前的」1億1400萬勞工加入失業大軍，其他勞工則因防疫限制措施，工時大為減少。

國際勞工組織表示：「龐大的工時損失（在未納入紓困措施前）導致全球勞工所得縮水8.3%，相當於3.7兆美元，約是全球國內生產毛額（GDP）的4.4%。」

國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）告訴媒體：「這是1930年代大蕭條時期以來最嚴重的就業市場危機。它的衝擊遠比2009年全球金融危機還大。」

「我很高興地說，這一切中有些相對好消息，我們確實看到了初步的復甦跡象，這些跡象是脆弱的、不確定的，復甦前景明顯不一。」

國際勞工組織的數據顯示，婦女和年輕勞工受影響最大；受創最嚴重的業別，則包括住宿、餐飲服務、零售和製造業。

賴德指出：「金融業、資訊科技業等部分產業，在2020年期間其實持續成長。」

國際勞工組織表示：「儘管目前仍有高度不確定性，但對於2021年的最新預估顯示，隨著疫苗接種計畫發揮作用，大多數國家今年下半年將經歷相對強勁的復甦。」

勞工 大蕭條 紓困

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