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疫情嚴峻 英國考慮強制入境旅客集中隔離

中央社倫敦25日專電
英國變種病毒疫情嚴峻，政府正考慮採用旅館強制隔離，但尚未決定是否將對全部入境旅客集中檢疫，或僅針對來自疫情熱區的旅客。圖為兩名抵達倫敦希斯洛機場的旅客。美聯社
英國變種病毒疫情嚴峻，政府正考慮採用旅館強制隔離，但尚未決定是否將對全部入境旅客集中檢疫，或僅針對來自疫情熱區的旅客。圖為兩名抵達倫敦希斯洛機場的旅客。美聯社

英國變種病毒疫情嚴峻，政府正考慮採用旅館強制隔離，但尚未決定是否將對全部入境旅客集中檢疫，或僅針對來自疫情熱區的旅客。

為了遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，所有入境英國旅客已經被要求需要檢附72小時以內的檢驗陰性報告，入境後需要居家隔離10天，若隔離5天後檢驗陰性則可提前解除隔離，不過對於隔離場所沒有強制規定。

「金融時報」報導，由於國際旅客快速傳播變種病毒，據知英相強生（Boris Johnson）正考慮採行更嚴格的邊境控管。目前南非和巴西班機已禁止入境。

據知強生可能會要求旅客在旅館集中隔離，但目前尚未決定是否讓全部旅客都接受隔離，或針對各國發布不同規定。旅遊業知情人士表示，政府部門最近正在和各大連鎖旅館業者聯繫，商討是否可以用旅館作為隔離場所。

政府消息人士指出，衛生大臣韓考克（Matt Hancock）和內政大臣巴特爾（Priti Patel）認為所有旅客都應該集中隔離，但運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）和財相蘇納克（Rishi Sunak）認為應該有選擇性。

強生將做出最後決定。一名內閣成員表示：「我覺得首相不想要讓接種疫苗帶來的進展落空，但我不認為他已經完全下定決心要實施全面隔離。」

報導指出，內閣小組將於明天開會決定何時，以及如何推出旅館集中隔離政策。不過，若英國政府真的要求入境旅客在旅館集中隔離，10天的住宿費用預料需要由旅客自行負擔。

旅館 疫情 英國

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