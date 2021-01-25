印度2020年十大空汙地點 首都新德里有7個

2020年印度空氣污染最嚴重的10個地點，有7個在首都新德里。圖╱GettyImages

根據印度 最近啟用的周遭空氣污染連續監控標準儀器所蒐集的資料顯示，2020年印度空氣污染最嚴重的10個地點，有7個在首都新德里。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，根據周遭空氣污染連續監控標準（Continuous AmbientAir Quality Monitoring Standards，CAAQMS）儀器2020年監控的資料，印度去年空污最嚴重的地點是西孟加拉省德格坡市（Durgapur）辛度勘胡室內體育館（Sidhu Kanhu Indoor Stadium），平均懸浮粒濃度PM2.5達到每立方公尺140微克（140 ug/m3）。

印度2020年空污第二嚴重的是位於西北德里的賈漢吉普里區（Jahangirpuri），平均PM2.5達131 ug/m3。

其他在首都排入印度2020年空氣污染最嚴重10個地點包括西北德里工業區巴瓦納區（Bawana）、羅希尼區（Rohini），及西德里穆德卡區（Mundka）、新德里的安南維哈區（Anand Vihar）、南德里的尼赫魯納加區（Nehru Nagar）和維維克維哈區（Vivek Vihar）。

除上述地點外，北方省勒克瑙（Lucknow）塔卡托拉（Talkatora）工業區和加茲阿巴德市（Ghaziabad）隆尼鎮（Loni）分別排名印度2020年空污最嚴重的第7和第8名。

監控空氣污染的CAAQMS儀器是由孟買的企業開發，被納入印度國家乾淨空氣計畫（National Clean AirProgramme）追蹤項目，主要是彙整所蒐集的空污數據資料，提供全印度各城市季節性、每月和年度的空污排放平均值。

包括新德里在內的印度國家首都區（NCR），每年冬季在鄰省農民焚燒稻梗等農業廢棄物、汽車 廢氣排放、數千餐廳提供碳烤烤肉的廢氣、工地的煙塵和工廠廢氣，及氣溫太低導致空氣沈降讓廢氣無法排出等綜合因素下，年年陷入嚴重空污，也是全球10大最嚴重空污城市排行榜的常客。

雖然印度最高法院多次下令印度政府必須解決首都區空污問題，印度政府也每年宣稱要採取強烈對抗空污行動，但在官員效率與執行率不佳下，仍年年冬季陷入嚴重空污，傷害居民健康。