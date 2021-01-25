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印度2020年十大空汙地點 首都新德里有7個

中央社 / 新德里25日專電
2020年印度空氣污染最嚴重的10個地點，有7個在首都新德里。圖╱GettyImages
2020年印度空氣污染最嚴重的10個地點，有7個在首都新德里。圖╱GettyImages

根據印度最近啟用的周遭空氣污染連續監控標準儀器所蒐集的資料顯示，2020年印度空氣污染最嚴重的10個地點，有7個在首都新德里。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，根據周遭空氣污染連續監控標準（Continuous AmbientAir Quality Monitoring Standards，CAAQMS）儀器2020年監控的資料，印度去年空污最嚴重的地點是西孟加拉省德格坡市（Durgapur）辛度勘胡室內體育館（Sidhu Kanhu Indoor Stadium），平均懸浮粒濃度PM2.5達到每立方公尺140微克（140 ug/m3）。

印度2020年空污第二嚴重的是位於西北德里的賈漢吉普里區（Jahangirpuri），平均PM2.5達131 ug/m3。

其他在首都排入印度2020年空氣污染最嚴重10個地點包括西北德里工業區巴瓦納區（Bawana）、羅希尼區（Rohini），及西德里穆德卡區（Mundka）、新德里的安南維哈區（Anand Vihar）、南德里的尼赫魯納加區（Nehru Nagar）和維維克維哈區（Vivek Vihar）。

除上述地點外，北方省勒克瑙（Lucknow）塔卡托拉（Talkatora）工業區和加茲阿巴德市（Ghaziabad）隆尼鎮（Loni）分別排名印度2020年空污最嚴重的第7和第8名。

監控空氣污染的CAAQMS儀器是由孟買的企業開發，被納入印度國家乾淨空氣計畫（National Clean AirProgramme）追蹤項目，主要是彙整所蒐集的空污數據資料，提供全印度各城市季節性、每月和年度的空污排放平均值。

包括新德里在內的印度國家首都區（NCR），每年冬季在鄰省農民焚燒稻梗等農業廢棄物、汽車廢氣排放、數千餐廳提供碳烤烤肉的廢氣、工地的煙塵和工廠廢氣，及氣溫太低導致空氣沈降讓廢氣無法排出等綜合因素下，年年陷入嚴重空污，也是全球10大最嚴重空污城市排行榜的常客。

雖然印度最高法院多次下令印度政府必須解決首都區空污問題，印度政府也每年宣稱要採取強烈對抗空污行動，但在官員效率與執行率不佳下，仍年年冬季陷入嚴重空污，傷害居民健康。

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