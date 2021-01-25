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1張圖看疫情：全美確診2512萬例 伊州逾110萬例

怕看牙醫！蛀牙痛一年拿鉗子 DIY拔牙後續更慘

聯合新聞網 / 綜合報導
艾利森（Jamie Ellison）有長達一年的時間臼齒蛀牙。 示意圖／ingimage
艾利森（Jamie Ellison）有長達一年的時間臼齒蛀牙。 示意圖／ingimage

住在英國哈德斯菲爾德（Huddersfield）的艾利森（Jamie Ellison）有長達一年的時間，忍受著臼齒蛀牙的痛苦折磨，除了他本身有牙醫恐懼症外，更因新冠疫情期間找不到國民保健署（NHS）的牙醫。沒想到最後他竟然決定使用鉗子自行「DIY拔牙」，儘管拔牙完的當下成功擺脫牙痛的困擾，但不久後牙齦嚴重腫脹，甚至導致下巴舊傷復發。

據英國媒體《約克郡生活報》報導指出，48歲的艾利森忍受了長期的牙痛後，因疫情期間找不到一般的牙醫，也不知道能夠求助急診牙科，最後竟決定自己動手開始拔牙。他也形容，拔牙當下的牙齒本身就已經鬆動，而且快要掉下，但他就想著「管它的，我可以自己拔出來，以前的人也這樣做」，於是使用一把鉗子和一根竹籤當作槓桿，一口氣直接拔掉牙齒。

而關於艾利森牙痛的起因，是因為某次癲癇時撞破下巴，被釘入金屬片與4根螺絲釘，固定下顎位置，留下持續併發症與牙齒咀嚼問題。最後，艾利森受不了牙痛，自己用鉗子拔掉牙齒後，雖立刻舒緩疼痛，但牙齦卻開始嚴重腫脹，讓他形容自己「看起來像隻花栗鼠」。而在拔牙6個月後，艾利森終於克服恐懼，前往急診接受牙醫治療，目前他仍在處理因牙齦腫脹導致的金屬板露出、螺絲釘鬆脫問題的療程。

疫情 英國 併發症

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