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荷蘭反防疫示威爆警民衝突 逾240人遭捕

中央社／阿姆斯特丹24日電
荷蘭反對防疫政策的示威者24日與警方爆發衝突。(Getty Images)
荷蘭反對防疫政策的示威者24日與警方爆發衝突。(Getty Images)

根據荷蘭警方說法和媒體報導，荷蘭數個城市今天爆發反防疫示威活動，釀成警民衝突，示威民眾劫掠商家並四處縱火，已有超過240人遭逮捕。

荷蘭加強新防疫限制措施邁入第2天，包括晚間9時到隔天凌晨4時30分實施宵禁，為荷蘭自二次世界大戰以來首見，違者將面臨95歐元（約116美元）罰款。這波嚴格的防疫措施引發示威活動。

路透報導，目擊者表示，警方今天下午利用水砲、警犬和騎警驅離阿姆斯特丹市中心的抗議群眾。警方表示，已在阿姆斯特丹市逮捕近200人，當中有些人投擲石頭和煙火。

荷蘭愛因霍芬一家超市的玻璃被示威者砸破，店裡被搗毀一片狼藉。(歐新社)
荷蘭愛因霍芬一家超市的玻璃被示威者砸破，店裡被搗毀一片狼藉。(歐新社)

荷蘭廣播基金會（NOS）報導，宵禁實施後，鎮暴警察派駐至少10個城市和鄉鎮。報導說，有民眾放火燒車、朝警方丟石頭，並破壞公共財產。

憲兵隊今夜在推特上說，他們已在南部至少兩個城市支援地方警察。

荷蘭電視台畫面顯示，南部城市愛因霍芬（Eindhoven）有成群年輕人劫掠商家、扔擲腳踏車並到處縱火。市府在聲明中說，愛因霍芬市至少有55人遭逮捕。

法新社報導，荷蘭鐵路公司NS呼籲旅客避開愛因霍芬站，並說由於附近有緊急救援行動，列車通行中斷。

此外，荷蘭北部烏爾克村（Urk）一間2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢中心昨天下午也遭人縱火。荷蘭衛生部長德雍峨（Hugo de Jonge）今天批評此事「實在太超過」。

阿姆斯特丹博物館廣場（Museum Square）的示威活動違反公共集會禁令。市長辦公室表示，警方驅離廣場上不聽指示離開的群眾，並在附近街道逮捕對他們丟石頭和煙火的民眾。

荷蘭極右派團體24日在南部城市愛因霍芬發動反防疫政策示威，路上的汽車被翻倒焚燒。...
荷蘭極右派團體24日在南部城市愛因霍芬發動反防疫政策示威，路上的汽車被翻倒焚燒。(歐新社)

荷蘭國會上週表決以微幅差距批准宵禁，考量因素是有人擔憂英國首先發現的變異病毒可能造成新一波感染。全國一個月來新增病例大致下滑，今天再度減至單日新增4924例。荷蘭累計1萬3540人病故，94萬多人染疫。

警方昨晚在各地逮捕25人，對違反宵禁者一共開出3600歐元（約4407美元）罰款。

荷蘭學校和非必要商家自去年12月中以來就一直關閉，酒吧和餐廳則早2個月歇業。

宵禁 防疫 縱火

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