我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

拜登推氣候新政 要中國「更負責」

防變種病毒 德國強制民眾戴醫用口罩

中央社柏林24日專電
德國今天起強制民眾在搭乘公共交通工具與購物時配戴醫療用口罩。(美聯社)
德國今天起強制民眾在搭乘公共交通工具與購物時配戴醫療用口罩。(美聯社)

為阻止新型冠狀病毒變種病毒株擴散，德國今天起強制民眾在搭乘公共交通工具與購物時配戴醫療用口罩，商店和學校繼續關門到2月中，官員預期最快到夏天生活才會恢復正常。

不少德國人喜歡自己縫毛衣和圍巾，從去年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延以來，許多人喜歡戴自製的布口罩或用圍巾將口鼻蓋住，不過防疫效果受到專家質疑。

隨著冬天來臨的第二波疫情，最近因最早在英國發現的變種病毒株具高度傳染力，讓歐洲國家大為緊張，各國紛紛延長防疫措施。

根據德國總理梅克爾（Angela Merkel）19日與地方的16位邦總理開會後的決議，今、明兩天起德國民眾搭乘公共交通工具、到超級市場購物或到教堂做禮拜，必須配戴一般的外科口罩或歐規的FFP2醫療用口罩，後者防護力相當於N95口罩，不能再戴布口罩，不然會被罰款。

南部疫情嚴重的巴伐利亞邦（Bavaria）規定更嚴格，上週起就實施購物與搭公共交通工具必須配戴FFP2口罩的規定，25日起沒戴將罰款250歐元（約304美元）。

此外，去年聖誕假期前全面歇業的商店，將持續關門到2月14日，各級學校也停課。政府要求雇主儘可能讓員工在家工作，以避免上下班時間公共交通工具壅塞。

德國並將美國、西班牙、墨西哥等20多國列為高風險地區，從這些國家入境的人必須持有陰性的檢測證明才能登機，法蘭克福和慕尼黑兩大國際機場今天起全面盤查。

負責協調全國防疫政策的聯邦總理府部長布勞恩（Helge Braun）接受最新一期「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時表示，未來3週是防止變種病毒擴散的關鍵時期，只要防疫措施奏效，隨著春天氣溫回暖與接種人口增加，「預計今年夏天可重返正常生活」。

德國 防疫 變種病毒

上一則

拜登與馬克宏通話 期盼加強雙邊關係

下一則

葡萄牙總統大選 出口民調：德索沙輕鬆連任

延伸閱讀

回應德國求助 台積電：會支援車用晶片產能需求

回應德國求助 台積電：會支援車用晶片產能需求
歐盟首例 ! 德國引進治癒川普染疫抗體療法

歐盟首例 ! 德國引進治癒川普染疫抗體療法

車用晶片大缺貨 德車廠被迫減產

車用晶片大缺貨 德車廠被迫減產
延遲打第2劑疫苗惹議 英官員駁：以最快速度救最多人

延遲打第2劑疫苗惹議 英官員駁：以最快速度救最多人

熱門新聞

甘東蘭穿著火辣，卻也因此惹來非議。 圖擷自甘東蘭YouTube

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

2021-01-21 08:47
圖為中國武漢的新冠肺炎加護病房。（路透）

研究：新冠重症痊癒者 每8人就有1人在5個月內死亡

2021-01-18 05:07
男子托洛奇科去年跟情趣娃娃結婚。 圖／取自yurii_tolochko IG

男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」

2021-01-18 07:02
南韓美食主播Hamzy日前稱「泡菜是韓國的」，引起中國網友不滿，指辱華而遭到中方經紀公司解約。新浪微博

「泡菜是韓國的」...南韓吃播正妹被控辱華 先道歉後變臉 遭中方解約

2021-01-19 06:16
一項印度研究發現，素食者和O型血的人血清抗體陽性率較低，代表他們比較不容易感染新冠肺炎。(Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash)

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

2021-01-18 10:44
加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位
參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判