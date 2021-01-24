防變種病毒 德國強制民眾戴醫用口罩

德國今天起強制民眾在搭乘公共交通工具與購物時配戴醫療用口罩。(美聯社)

為阻止新型冠狀病毒變種病毒 株擴散，德國 今天起強制民眾在搭乘公共交通工具與購物時配戴醫療用口罩，商店和學校繼續關門到2月中，官員預期最快到夏天生活才會恢復正常。

不少德國人喜歡自己縫毛衣和圍巾，從去年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延以來，許多人喜歡戴自製的布口罩或用圍巾將口鼻蓋住，不過防疫 效果受到專家質疑。

隨著冬天來臨的第二波疫情，最近因最早在英國發現的變種病毒株具高度傳染力，讓歐洲國家大為緊張，各國紛紛延長防疫措施。

根據德國總理梅克爾（Angela Merkel）19日與地方的16位邦總理開會後的決議，今、明兩天起德國民眾搭乘公共交通工具、到超級市場購物或到教堂做禮拜，必須配戴一般的外科口罩或歐規的FFP2醫療用口罩，後者防護力相當於N95口罩，不能再戴布口罩，不然會被罰款。

南部疫情嚴重的巴伐利亞邦（Bavaria）規定更嚴格，上週起就實施購物與搭公共交通工具必須配戴FFP2口罩的規定，25日起沒戴將罰款250歐元（約304美元）。

此外，去年聖誕假期前全面歇業的商店，將持續關門到2月14日，各級學校也停課。政府要求雇主儘可能讓員工在家工作，以避免上下班時間公共交通工具壅塞。

德國並將美國、西班牙、墨西哥等20多國列為高風險地區，從這些國家入境的人必須持有陰性的檢測證明才能登機，法蘭克福和慕尼黑兩大國際機場今天起全面盤查。

負責協調全國防疫政策的聯邦總理府部長布勞恩（Helge Braun）接受最新一期「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時表示，未來3週是防止變種病毒擴散的關鍵時期，只要防疫措施奏效，隨著春天氣溫回暖與接種人口增加，「預計今年夏天可重返正常生活」。