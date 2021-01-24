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美國大使館支持俄國人有權抗議 莫斯科批干涉內政

中央社 莫斯科24日綜合外電報導

影片來源：YouTube/France 24 English

俄羅斯23日爆發群眾示威，要求當局釋放反對派領袖納瓦尼。美國駐俄大使館在示威前對旅俄美人發布警報，並支持俄國人有權抗議。克里姆林宮今天指控美方這項行為是干涉內政。

納瓦尼（Alexei Navalny）17日返國後旋即遭到逮捕，並遭到俄國法院下令審前羈押至2月15日。他隨後呼籲民眾走上街頭，對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）掌權20年表達抗議。

法新社報導，昨天在俄羅斯各地共有數萬名群眾上街示威，首都莫斯科也爆發警民衝突。全國總計有近3500名抗議民眾被捕，示威者和警方暴力皆遭到俄國當局調查。

示威活動爆發前，美國駐俄羅斯大使館對俄國境內的美國民眾發布安全警告，並表示華府支持「所有人和平抗議和自由表達的權利」。

俄羅斯外交部昨天已表示，將召喚美國大使館代表「說明自身行為」。

普亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天接受一家俄羅斯國營電視台訪問時表示，美方發出的聲明「當然是不恰當的」，且這些聲明「當然絕對構成對我們內部事務的間接干涉」。

培斯科夫指控美國駐俄羅斯大使館「間接」支持觸犯俄國法律，以及支持「未經許可的抗議行動」。他說，若俄國駐美國大使館對旅美俄人發布類似警訊，「會在華府引發一定程度不舒服的感覺」。

一名美國駐俄羅斯大使館發言人今天稍早表示，美國在全球的使館和領事館都會例行對當地國人發布安全訊息。這名發言人還告訴法新社：「這是許多國家外交使節普遍且例行性的行為。」

美國 俄羅斯 大使館

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