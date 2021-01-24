亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

澳洲 當局今天表示，加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，被比喻為亞洲版墨西哥 毒王古茲曼，也是全球頭號通緝犯之一。

法新社報導，澳洲當局今天發布聲明說，一名對執法機關具有「顯著重要性」的男子已遭到拘捕。一名澳洲警方發言人證實男子姓名是謝志樂。

57歲的謝志樂遭澳洲當局通緝多年，本月22日終於被荷蘭警方依澳洲聯邦警察要求將他逮捕。澳洲檢察總長如今將開始準備提出引渡謝志樂的正式要求，以讓他在澳洲受審。

外界將謝志樂和墨西哥大毒梟古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）相比。謝志樂曾被聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime，UNODC）點名可能是亞洲超大黑幫「三哥」（Sam Gor）的領袖。這個犯罪集團是全球主要甲基安非他命（冰毒）的製造者和供應來源。

三哥集團據信透過在東南亞湄公河區域大量開設賭場、飯店和房地產等事業，將數以十億美元 計的販毒收入洗白。

澳洲警方表示，22日的逮捕行動出於一項掃毒任務。這項任務在2012至2013年間共逮捕27名和一個橫跨5國犯罪集團有關的人士，這個集團被控進口大量海洛因和甲基安非他命到澳洲。澳洲長期以來被毒販視為有利可圖的市場。

澳洲警方當年在墨爾本（Melbourne）各地發動的突襲行動，共查獲價值900萬澳元（約696.5萬美元）的現金、名牌包、賭博籌碼和珠寶。

如今任務啟動近10年後，謝志樂終於被捕，對澳洲當局而言是重大突破。