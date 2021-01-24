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穆斯林朝覲歸程禮物 逾千年「滲滲泉水」傳信仰

中央社／利雅德24日專電
沙烏地阿拉伯航空准許每位國際旅客帶一瓶「滲滲泉水」，不計算在行李重量內，這是沙國最受歡迎的伴手禮。中央社
沙烏地阿拉伯航空准許每位國際旅客帶一瓶「滲滲泉水」，不計算在行李重量內，這是沙國最受歡迎的伴手禮。中央社

朝覲是每一位穆斯林一生中的重大功課。朝覲客踏上歸程時幾乎不例外都會帶上一個禮物，那是就麥加天房裡的「滲滲泉水」（ZamZam water），分享祝福給家人親友。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發之前，每年平均有超過250萬名來自全球的穆斯林在伊斯蘭曆12月齊聚麥加，履行朝覲功課。

朝覲是每一位穆斯林一生中的大事件，對於穆斯林身心的考驗非常重。朝覲功課頗費周章，穆斯林一生當中至少須執行一次朝覲功課，但先決條件是要有足夠的財力與應付艱辛旅程的健康狀況。

相傳伊斯蘭教在唐朝武德年間傳至中國，在過去1400年來，往來於中國與阿拉伯世界的朝覲客綿延至今。台灣每年組成的朝覲團規模雖小，但也傳承了60載。

過去由於每年數百萬名朝覲客齊聚麥加，身心疲勞的朝覲客中不少人會感染疾病。在結束朝覲後，大批朝覲客幾乎不例外會在回程時帶上一個禮物，那就是麥加天房裡面的「滲滲泉水」。

說「滲滲泉水」是奇蹟一點也不為過，「滲滲泉水」是從「滲滲井」（ZamZam Well）裡冒出來，這口井的歷史可上溯至少5000年前，故事的主人翁是舊約聖經裡的兩位先知亞伯拉罕與以實瑪利。

亞伯拉罕把他的妻子夏甲（Hagar）、長子以實瑪利帶到麥加，留下母子二人在當時荒無人煙的沙漠裡，食物飲水用盡之後，夏甲慌亂在山谷裡尋找飲水，以實瑪利哭鬧不止，竟在他踢踏的腳下冒出潺潺流水，夏甲用雙手欲攬住水、不讓流走。阿拉伯文ZamZam有「停止流動」的意思。

麥加也因為有「滲滲泉水」冒出，而成為南北阿拉伯人聚集交易之處。後來亞伯拉罕與以實瑪利興建了天房，這天房就是今天全球16億穆斯林禮拜與朝覲的方向。

「滲滲井」在以實瑪利之後曾因故被掩埋而消失，直到西元6世紀被重新發現，至此以後「滲滲泉水」再沒停止湧出過。

「滲滲泉水」位於天房東側不到30公尺的距離，根據許多科學家研究，「滲滲泉水」沒有苔蘚、蟲、細菌或有害雜質，它的天然礦物質含量比普通淡水要高。伊斯蘭教先知穆罕默德關於「滲滲泉水」的談話紀錄有很多，穆罕默德說，「滲滲泉水」是可以治病的飲料。

對「滲滲泉水」的珍惜是全球穆斯林一致的態度。

記者過去曾聽聞民國時期西北地區軍閥馬步芳的後代、住在台北的穆斯林馬女士說，半個世紀前青海長輩千里迢迢去麥加朝覲，返程時用鐵質奶粉罐裝了「滲滲泉水」帶回家鄉，當年朝覲都是海陸行程併行，一趟朝覲行程來回花上半年，「滲滲泉水」帶回家鄉時鐵罐裡面都已生鏽，長輩用湯匙一勺一勺舀起泉水餵給親友沾喜氣。

到底有多少人喝過這口井裡的水？這口井裡到底蘊藏多少水量？「滲滲泉水」的傳奇色彩至今仍讓世人稱道。

以2016年的朝覲期間（以3個月計算）為例，250萬名朝覲客在這期間飲用並攜帶了共3500萬公升的「滲滲泉水」，大約是2300萬瓶1.5公升的礦泉水量，而這個數字只是3個月期間的飲用量，若以伊斯蘭教約1400年的歷史來計算，這口源源不斷的「滲滲井」足堪奇蹟。

去年以來全球遭遇新冠肺炎肆虐，沙烏地阿拉伯政府停止歷史上少見的關閉朝覲，即便在對外封閉的情況下，去年9月至11月，「滲滲井」仍然供應了150萬公升的泉水，相當於100萬瓶1.5公升的礦泉水。

1400年來，「滲滲泉水」對全球穆斯林而言是奇蹟、是聖井、也是信仰及歷史的傳承，而關於傳頌「滲滲泉水」的故事不可計數，未來也將延續下去。

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