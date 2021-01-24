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加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

澳洲防疫相對成功 仍將在2月開打疫苗

中央社／墨爾本24日綜合外電報導
圖為輝瑞疫苗。美聯社
圖為輝瑞疫苗。美聯社

澳洲政府官員表示，今天未通報新的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例，維持近期成功將病毒阻擋在國門外的狀態，但仍亟盼自下個月起推動為民眾接種疫苗

澳洲訂購的首批輝瑞（Pfizer）疫苗將在2月送達，屆時將讓70歲以上長者、患有慢性疾病的成人、原住民、托勒斯海峽群島（Torres Strait Islands）居民優先施打。

財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）在記者會中說：「澳洲的疫情已獲控制，但我們仍希望能推動接種疫苗。」

他說，儘管可以從其他國家看到，輝瑞疫苗有運送量低、供應短缺的情況，但澳洲的疫苗接種計畫仍在軌道上。

澳洲民眾自明天起，可以開始申請接種疫苗。

澳洲政府近期的數據顯示，在去年12月這一季，5歲兒童按時施打疫苗的比率是95.09%，這說明了民眾對注射疫苗的態度積極。

澳洲聯邦衛生部長韓特（Greg Hunt）在推特（Twitter）上說：「這將有助挽救性命和保護生命，也是對我們將推出的疫苗充滿信心的象徵。」

韓特表示，過去10天中，澳洲各地有9天沒有出現社區感染。

澳洲透過迅速關閉邊境、施行封鎖、嚴格規定旅客在飯店隔離、實施大規模篩檢以及要求保持社交距離等方式，在疫情蔓延期間的表現比多數已開發國家要好。

澳洲總共只有不到2萬8800個確診案例，其中多數是在維多利亞州，迄今有909人因染疫喪命。

澳洲 疫苗 疫情

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