澳洲防疫相對成功 仍將在2月開打疫苗

澳洲 政府官員表示,今天未通報新的2019冠狀病毒疾病(COVID-19)本土病例,維持近期成功將病毒阻擋在國門外的狀態,但仍亟盼自下個月起推動為民眾接種疫苗 。

澳洲訂購的首批輝瑞(Pfizer)疫苗將在2月送達,屆時將讓70歲以上長者、患有慢性疾病的成人、原住民、托勒斯海峽群島(Torres Strait Islands)居民優先施打。

財政部長佛萊登柏格(Josh Frydenberg)在記者會中說:「澳洲的疫情 已獲控制,但我們仍希望能推動接種疫苗。」

他說,儘管可以從其他國家看到,輝瑞疫苗有運送量低、供應短缺的情況,但澳洲的疫苗接種計畫仍在軌道上。

澳洲民眾自明天起,可以開始申請接種疫苗。

澳洲政府近期的數據顯示,在去年12月這一季,5歲兒童按時施打疫苗的比率是95.09%,這說明了民眾對注射疫苗的態度積極。

澳洲聯邦衛生部長韓特(Greg Hunt)在推特(Twitter)上說:「這將有助挽救性命和保護生命,也是對我們將推出的疫苗充滿信心的象徵。」

韓特表示,過去10天中,澳洲各地有9天沒有出現社區感染。

澳洲透過迅速關閉邊境、施行封鎖、嚴格規定旅客在飯店隔離、實施大規模篩檢以及要求保持社交距離等方式,在疫情蔓延期間的表現比多數已開發國家要好。

澳洲總共只有不到2萬8800個確診案例,其中多數是在維多利亞州,迄今有909人因染疫喪命。

Thank you to everyone who has helped Australia achieve a record five-year-old immunisation rate of 95.09%, surpassing the long sought mark of 95% for the first time. pic.twitter.com/Yemph99vNL