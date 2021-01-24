抗疫抗俄之間終極選擇 烏克蘭夾縫中求生存

烏克蘭總統澤倫斯基。 歐新社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）入侵烏克蘭 以來就在前線抗疫的醫師，急著想接種疫苗 ；但這個前蘇聯加盟國卻陷在地緣政治拉鋸戰之中，拖累這個歐洲最赤貧國家疫苗推出的進度。

外科醫師索科洛夫（Vitaly Sokolov）在任職的基輔一間醫院告訴法新社，醫護人員「一直處在壓力之下」。他把個人防護裝備穿好穿滿，嘆說：「其他國家的同行，無論是身處製造還是不製造疫苗的國家，都打了疫苗，太侮辱人了。」

對烏克蘭說，有無疫苗的利害關係相當高。烏克蘭人口約4000萬，在120萬人染疫、2.1萬人病故情況下，已快拖垮當地老舊且人力嚴重不足的醫療系統。

政府先前表示2月中旬就可展開疫苗接種作業，但醫療人員對此抱高度懷疑態度，畢竟首批疫苗派發的官方日期至今還沒定案。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）把疫苗作業延遲一事怪罪到富裕西方國家身上，說輝瑞大藥廠（Pfizer）和莫德納（Moderna）生產的兩款疫苗大部分被這些國家給囤走了。

烏克蘭也非全球唯一搶不到疫苗的國家。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前警告，疫苗分配貧富不均，世界正處於「道德淪喪」的邊緣。

烏克蘭目前透過聯合國協助低收入國家的「COVID-19疫苗全球取得機制」（Covax）取得約800萬劑疫苗，並待北京科興生物製品公司研發的CoronaVac疫苗註冊後，取得上看500萬劑。

但劑量遠不足以替全國4000萬人施打。

相形之下，烏克蘭鄰國、歐盟 成員國的波蘭，人口3800萬卻已取得了6000萬劑疫苗。

副總理斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）告訴法新社，「這不是烏克蘭能力的問題，而是管道的問題。」烏克蘭強烈依賴歐洲從旁相助，布魯塞爾當局應該拿出更多作為來協助烏克蘭。

烏克蘭過去是蘇聯加盟國，卻極不願意求助於俄羅斯，即便俄國研發的「衛星-V」（Sputnik V）疫苗已經配發至多個親俄國家，且日前剛獲歐盟成員國匈牙利批准使用。

這是因為莫斯科當局支持的烏國總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）2014年遭罷黜後，俄方不僅力挺烏東分離派勢力，還進而兼併克里米亞（Crimean）半島。

斯特法尼希納說，「我們不會買俄羅斯疫苗」，指控莫斯科當局利用提供疫苗貨源來「影響」、「顛覆」烏克蘭。