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規模7.1、5.6 智利連續兩強震南極洲一度海嘯警報

編譯中心╱綜合23日電
南設德蘭群發生芮氏規模7.1強震。（圖擷取自美國地質局網站）
南設德蘭群發生芮氏規模7.1強震。（圖擷取自美國地質局網站）

智利今晚連續發生兩起地震，間隔僅數十分鐘，第1起地震規模7.1，震央位於南極洲南大西洋海域，第2起規模5.6，震央接近首都聖地牙哥。兩起強震目前均未傳出傷亡或災損。

路透社報導，智利內政部在社群媒體推特（Twitter）上表示，第1起地震規模7.1，於晚間8時36分發生在貝納爾多．奧希金斯（Bernardo O'Higgins）科學研究基地東北方216公里處，由於地震有引發海嘯風險，呼籲不要靠近南極洲沿海地區，智利內政部也呼籲研究站人員緊急撤離避難。

法新社引述緊急事務官員報導，當局對智利傅萊儀南極基地（President Eduardo Frei Antarctic Base）研究人員發出海嘯警報。

路透社報導，當局稍後解除了南極洲的海嘯警報。

內政部也對全國智利民眾手機發布訊息，呼籲民眾離開沿海地區。不過，內政部隨後表示，這則訊息純屬誤發，造成民眾恐慌和不便，深感抱歉。

德國地球科學研究中心（GFZ）指出，智利與阿根廷邊界地帶當地時間晚間9時07分發生第2起地震，規模5.6，深度133公里，震央位於聖地牙哥以東30公里處。

地震 內政部 聖地牙哥

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