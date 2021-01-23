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拜登政府對台政策首發聲！促兩岸對話 深化與台灣關係

拜登上任後首度對談 強生矢言強化英美同盟

中央社／倫敦23日電
英國首相強生。（歐新社）
英國首相強生。（歐新社）

英國首相強生（Boris Johnson）今天與美國總統拜登（Joe Biden）通電話時表示，期待能在處理氣候變遷等議題方面通力合作，達成英美兩國的共同目標。

這是拜登上任後兩人首度對談，強生趁著兩人通電話的機會，對拜登宣布美國將重回2015年巴黎氣候協定以及世界衛生組織（WHO）表示歡迎。

唐寧街首相辦公室發布聲明說，強生向拜登就職道賀，「兩位領袖期待強化我們國家之間的密切同盟」。

強生在推特放上自己講電話時大笑的照片：「今晚很開心與＠拜登總統談話。」「在我們脫離2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）、展開綠色且永續的復甦之際，我期待深化兩國長期的同盟關係。」

拜登2019年形容強生「身心都是」美國前總統川普的「翻版」之後，這場對話顯然是想為彼此冰冷的關係加溫。

拜登也曾批評強生的脫歐政策，但唐寧街今天聲明表示，兩位領袖「討論了兩國自由貿易協議的好處」；強生也說，希望「儘快」解決當前的貿易爭議。

唐寧街首相辦公室的聲明還說，兩人都希望能在近期見面，11月聯合國全球氣候變遷高峰會時也將一同合作。兩人「對北大西洋公約組織（NATO）的同盟關係」以及「促進人權與維護民主方面的共同價值」再次做出承諾，也都認為「全球在疫情期間面臨巨大挑戰」。

拜登 美國 氣候變遷

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