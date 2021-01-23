飛雅特少主 28歲接班 瀕臨破產公司 16年後全球第3

Stellantis董事長艾爾康18日在義大利米蘭的股票交易所象徵性敲鐘，慶祝公司上市。（路透）

前飛雅特克萊斯勒（FCA）董事長艾爾康（John Elkann）28歲接掌家族企業飛雅特時，工作經驗不多，但在領導公司16年後，使飛雅特從瀕臨破產變成全球營收第三大汽車 製造商。

現年44歲的艾爾康，本月16日帶領FCA與標緻雪鐵龍（PSA）完成合併，是本世紀以來汽車業最大合併案，象徵艾爾康站上事業巔峰。合併後的公司Stellantis躍居全球第三大汽車集團，艾爾康擔任新公司董事長，他的挑戰包括管理各大股東之間的關係。

•交易能手 和家族關係好

艾爾康成為交易能手，是因為能與100多位家族成員打好關係，他們合計持有控股公司Exor53%的股權，該公司讓家族握有飛雅特克萊斯勒29%的股權，並擁有法拉利、足球隊尤文圖斯和經濟學人集團等資產的控制股權。

Exor股利豐厚，而且過去十年來股價平均年漲25%，使擔任Exor董事長與執行長的艾爾康贏得家族支持。他還透過家族聚會增加成員間的凝聚力，例如年度足球賽和晚宴。

Exor董事會成員中，只有艾爾康、他的妹妹與另外兩人是家族成員，所以艾爾康定期舉辦會議，讓家族九大分支派代表與會，雖然這類會議並沒有做出任何決定，但家族成員都樂於參與，因為能得知新聞報導之外的公司內情。

不過，威尼斯大學管理系教授法維洛說：「艾爾康現在必須從交易能手轉變為調解人，美國 、義大利 和法國股東會各自把新公司拉往不同方向。」

Stellantis源自拉丁文，意為「用星光照亮前路」，該公司共有14個品牌，包括美國的吉普（Jeep）、Ram，歐洲的標緻（Peugeot）、雪鐵龍（Citroen）、歐寶（Opel），以及瑪莎拉蒂（Maserati）和愛快羅密歐（Alfa Romeo）等豪華車品牌。

•阿涅利外孫 21歲進董事會

艾爾康是人稱「汽車大王」、曾是義大利首富的阿涅利（Gianni Agnelli）的外孫，也是1899年創立飛雅特的家族第五代接班人，1976年生於紐約，有美國和義大利雙重國籍。他曾在英國和巴西上小學，後來隨家人搬到巴黎，1994年搬到義大利，2000年從歐洲頂尖理工大學之一杜林理工大學取得管理工程學士學位，會說英語、義大利與、法語和葡萄牙語。

艾爾康在大學時透過幾次實習取得工作經驗。1997年12月，由於家族企業原定接班人、艾爾康的33歲堂叔喬凡尼過世，阿涅利便指定艾爾康接班，於是艾爾康在21歲成為飛雅特董事會成員。他大學畢業後曾進入通用電氣，兩年後離職搬回杜林，好跟年邁的阿涅利多多相處，並逐漸熟悉家族企業。

•知人善任 愛和老經驗相處

艾爾康2004年接掌飛雅特之前，飛雅特虧損60億歐元，兩年換掉四位執行長，下一步不是宣告破產，就是被債權銀行接管。

但艾爾康並未讓飛雅特落入這個地步，他立刻委請52歲的馬奇翁出任飛雅特執行長，這是扭轉家族運勢的關鍵決策。艾爾康開始向馬奇翁請益，馬奇翁也成為艾爾康的良師與摯友。

艾爾康喜歡跟經驗老到的人相處。他結識「股神」巴菲特，定期到美國內布拉斯加州奧馬哈市參加波克夏股東年會。他2015年買下再保險公司PartnerRe前，曾諮詢波克夏保險業務副董事長詹恩，詹恩被視為巴菲特的接班人之一。