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俄國數萬民眾上街抗議普亭 警方拘捕逾千人

中央社莫斯科23日綜合外電報導
23日，數萬人在俄國各地示威，響應俄羅斯反對派領袖納瓦尼。他日前返國遭拘捕。(美聯社)
23日，數萬人在俄國各地示威，響應俄羅斯反對派領袖納瓦尼。他日前返國遭拘捕。(美聯社)

俄羅斯反對派領袖納瓦尼日前返國遭拘捕，支持者響應他的呼籲上街抗議總統普亭，數萬人今天在全國各地示威，有超過1000人被警方拘捕，其中包括納瓦尼的妻子尤莉雅。

納瓦尼（Alexei Navalny）去年遭受幾乎使他喪命的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊，在德國療養數月後於上週末返回俄國，但返抵國門就遭拘捕。

在示威抗爭展開前夕，納瓦尼團隊公布一棟位於黑海（Black Sea）豪宅的調查報告，據稱是普亭（Vladimir Putin）所有。

這份由納瓦尼團隊公布名為「普亭宮」（Putin's Palace）的報告指出，普亭坐擁一棟占地1萬7691平方公尺的豪宅，內有賭場、劇院，但克里姆林宮否認豪宅是普亭所有。

俄國非政府組織人權監督團體OVD-Info表示，警方今天在全國各地的未經授權示威集會拘捕了1090人。

納瓦尼的妻子尤莉雅（Yulia）也在社群媒體Instagram證實，自己在首都莫斯科的示威中被警方逮捕。

路透社記者估計，今天至少有4萬人參加莫斯科的抗議活動。

在遠東城市海參崴（Vladivostok），抗爭群眾聚集在市中心，他們高喊「普亭是個賊！」與「釋放納瓦尼！」等口號。

法新社拍攝的現場畫面，全副武裝的鎮暴警察追逐抗議民眾，並以警棍毆打他們。

納瓦尼的支持者說，遠東地區與西伯利亞（Siberia）的其他城市也爆發示威活動。

現年44歲的納瓦尼10年前成為俄國反對派運動的核心人物，他領導發起反對貪腐和選舉舞弊的大規模街頭抗爭。

納瓦尼被拘捕一事引起歐盟（EU）、美國、法國、加拿大等國的譴責，並呼籲俄國當局釋放他。

普亭 俄國 社群媒體

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