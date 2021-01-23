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阿富汗暴力未減 拜登政府將檢視與神學士協議

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
拜登（圖）政府表示，將檢視前總統川普任內與阿富汗民兵組織神學士簽署的一項重大協議，重點在確認神學士是否遵守承諾，在阿富汗減少攻擊行動。取材自臉書
拜登（圖）政府表示，將檢視前總統川普任內與阿富汗民兵組織神學士簽署的一項重大協議，重點在確認神學士是否遵守承諾，在阿富汗減少攻擊行動。取材自臉書

美國新任總統拜登的政府今天表示，將檢視前總統川普任內與阿富汗民兵組織神學士（Taliban）簽署的一項重大協議，重點在確認神學士是否遵守承諾，在阿富汗減少攻擊行動。

美國政府去年與神學士在卡達簽署協議，以美軍開始撤出阿富汗，換取神學士保證不讓極端組織凱達（Al-Qaeda）或伊斯蘭國（IS）在他們掌控的阿富汗地區活動，並承諾與阿富汗政府展開和平談判。

但即使神學士與阿富汗政府自去年9月起開始談判，這個中東國家境內的暴力活動仍激增。

美國國家安全會議（NSC）發言人霍恩（Emily Horne）說，拜登新任命的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）已與阿富汗國安顧問莫西布（Hamdullah Mohib）聯繫，並「表明美國有意檢視」這項協議。

霍恩在聲明中表示，明確地說，美國政府希望確認神學士「遵守承諾，斬斷與恐怖團體的關係，減少在阿富汗的暴力，並與阿富汗政府及其他利害關係者展開有意義談判」。

霍恩還說，蘇利文「強調美國將透過強有力及區域外交行動來支持和平進程，目的是協助雙方達成持久、公正的政治解決方案，並永久停火」。

法新社報導，近幾月，阿富汗境內的致命攻擊和肆無忌憚的刺殺行動有所增加，尤其是在首都喀布爾（Kabul），有數名記者、維權人士、法官和政治人物在光天化日之下被謀殺。

神學士撇清責任，但阿富汗及美國官員都認為神學士難辭其咎。

拜登提名的國務卿布林肯（Antony Blinken）19日在聯邦參議院確認人事案的聽證會上說：「我們很想結束這場所謂永無止盡的戰爭。」

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