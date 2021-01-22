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新冠肺炎反倒幫忙？哈利、梅根「脫英無悔」非常開心！

記者蘇詠智／即時報導
哈利與梅根過去一年在美國活得開心，不後悔脫英。圖／路透資料照片
哈利與梅根過去一年在美國活得開心，不後悔脫英。圖／路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根宣告卸下皇室重要成員身分滿周年，儘管英國的皇室迷仍然視兩人的「背叛」不可原諒，毫不掩飾對他們的怒火與敵意，兩人卻完全沒有後悔，並且認為到美國開創新生活是正確的選擇。

早先已有寫過皇室專書的作者透露哈利王子雖然想到自己卸下皇室重要成員身分、造成與親人間的感情裂痕、甚至因而形同陌路感到傷心難過，可是在美國的生活比在英國一天到晚被外界關注、監視又無法盡情做自己開心多了，絕對比繼續待在英國要快樂不少。而近日又另外的皇室專書作者表示哈利跟梅根離開英國到美國，他們認為是相當正確的決定，一點都沒有後悔，加上新冠肺炎疫情給了他們不回英國的好理由，反倒對他來說並非不便。

如果以功利角度來看，哈利與梅根在美國受到的關注比起在英國並沒有減少，但怎麼呈現在媒體上大都能由他們自行掌控，而且兩人也簽下不只一分高價合約，若還在英國、被繁文縟節綁住，這些都沒有可能，無怪乎英國皇室迷對他們更是恨之入骨，深感兩人若被視為「成功案例」，絕對會危及皇室的存廢，對於皇室未來影響至關重大。

目前為止，等到接王位最久的王儲查爾斯，已經被認為根本沒啥作用，要是真讓他接位，他的舊派作法一點也幫不了皇室，對於皇室前途不但沒加分反有毀滅的危機，他的兒子威廉是各方期待的理想繼任人選，只是哈利和梅根鋒頭太健，威廉與凱特苦苦追趕，還不知能夠追回多少？

英國 哈利 美國

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