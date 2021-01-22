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俄警誓言鎮壓反對派示威 異議領袖納瓦尼助手恐入獄

中央社莫斯科22日綜合外電報導
俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。(美聯社)
俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。(美聯社)

俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的盟友計畫明天在數十個城市舉行示威，聲援回國即被捕入獄的納瓦尼。警方今天誓言鎮壓周末反對派示威，他的助手恐面臨罰款及入獄。

莫斯科警方今天表示：「試圖舉行未經批准的公共活動，以及參與者的任何挑釁行為，都會被視為對公共秩序的威脅，並且將立即遭到鎮壓。」

納瓦尼的夥伴呼籲俄國民眾上街示威，無畏官方施壓，他們也承諾將對明天遭到罰款的示威者提供財務協助。

由納瓦尼創辦的反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation）主管日丹諾夫（Ivan Zhdanov）在臉書寫道：「（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）竭盡所能要恫嚇你們。」

納瓦尼的數名親近夥伴昨晚被捕，包括知名活動人士索波爾（Lyubov Sobol）及納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh），他們因為呼籲俄國民眾參加這些示威遭到逮捕，面臨巨額罰款及短期徒刑。

索波爾的律師伏羅寧（Vladimir Voronin）告訴法新社，索波爾被控一再違反公共集會法規，最高可處30萬盧布（約美金4000元）罰款。

伏羅寧指出，索波爾今天不太可能被處以徒刑，但伏羅寧警告，如果索波爾被查出有罪，當局之後可能對她展開刑事調查。

歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今天在與普亭通話時，要求「立即釋放」納瓦尼。

米歇爾的辦公室表示：「米歇爾指出，歐盟團結一致要求俄國立即釋放納瓦尼，並在完全透明及毫不拖延的情況下，就針對他的謀殺意圖繼續進行調查。」

納瓦尼去年在俄國遭蘇聯時期神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊，之後被送至德國治療並在當地康復，上週回國後隨即被補，俄國安全單位及普亭被視為下毒幕後黑手。

俄國 普亭 歐盟

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