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被鎖定？伊朗領袖貼出似川普照片 以空中攻擊角度拍攝

中央社／杜拜22日綜合外電報導
伊朗最高領袖哈米尼的推特帳號今天上傳一張貌似美國前總統川普的照片，正打著高爾夫球，且顯然已遭無人機鎖定。推文誓言要為美軍無人機狙殺的伊朗軍事最高指揮官報仇。取材自推特
伊朗最高領袖哈米尼的推特帳號今天上傳一張貌似美國前總統川普的照片，正打著高爾夫球，且顯然已遭無人機鎖定。推文誓言要為美軍無人機狙殺的伊朗軍事最高指揮官報仇。取材自推特

伊朗最高領袖哈米尼的推特帳號今天上傳一張貌似美國前總統川普的照片，正打著高爾夫球，且顯然已遭無人機鎖定。推文誓言要為美軍無人機狙殺的伊朗軍事最高指揮官報仇。

路透報導，伊朗聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）在伊拉克遭美國無人機擊斃即將屆滿一年，上述貼文寫著哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）去年12月的談話，當時他說，伊朗「必然會報復」。

根據「阿拉伯新聞報」（Arab News）網站，哈米尼去年12月16日在推特發文說：「那些下令和執行狙殺蘇雷曼尼將軍的人，都應該受到懲罰。一旦時候到了，我們必然會報復。」推文未直接點名下令暗殺行動的川普。

這則今天貼出的波斯語推文，推特尚未明顯處理。

推特本月稍早移除了哈米尼一則推文，內容聲稱美國和英國製的疫苗不可靠，可能意圖「汙染他國」。推特表示，這則貼文違反了不得散播假消息的規定。

美國前歐巴馬總統任內推動6強與伊朗於2015年達成協議，限制伊朗發展核武器，換取國際社會解除對伊朗的制裁。川普2018年退出核協議，恢復制裁措施，美伊關係急速惡化。

拜登曾表示，如果伊朗再次嚴格遵守2015年的核協議，美國就會重新加入。拜登20日宣誓就職後，伊朗隨即呼籲美國有所行動，不要只是「說說而已」。

伊朗 美國 推特

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