英國疫情嚴峻 倫敦改造紅巴士當救護車

倫敦醫護壓力負擔沉重，已開始改造公車，準備用來接駁病患。(路透)

英國 疫情嚴峻，國民保健署（NHS）改造2輛倫敦 公車當救護車。英國首相強生今天表示，現在判斷英格蘭的封城限制在春天會不會解禁還太早，專家則建議餐廳、酒吧5月前不要開放。

英國今天新增1290人在感染2019冠狀病毒疾病28天內病故，總計病故人數9萬4580人，並新增3萬7892人確診，總確診人數來到354萬3646人。

英國廣播公司（BBC）報導，英國大力推動疫苗 接種，過去一週就有約200萬人施打，目前有約500萬人接種第一劑。不過，強生表示，現在判斷春天是否解禁還太早，等到最弱勢的4個族群在2月中旬全部接種疫苗之後，「我們再來看看要怎麼辦」。

教育大臣威廉森（Gavin Williamson）表示，學校「有希望」在復活節（今年為4月4日）之前開學。不過，政府科學顧問巴格林（Marc Baguelin）表示，餐廳和酒吧在5月之前不應該開放。

倫敦是疫情熱點之一，醫護壓力負擔沉重。「衛報」報導，國民保健署已經改造2輛公車，準備用來接駁病患。這將是國民保健署首次利用改造公車載送病患。

雖然倫敦的招牌是雙層巴士，但被改造的2輛公車都是單層，車內座椅都被拆掉，並配有醫療監控和供氧設備，每輛可載運4名病患，用以分擔倫敦救護車的沉重任務。

2輛公車由業者借給國民保健署，將由已經施打疫苗的4名司機輪班駕駛，預料未來數天內正式上路，可能被用來將倫敦各大醫院的病患集中送往東倫敦艾格色中心（ExCeL Centre）改造成的南丁格爾醫院（Nightingale Hospital）。