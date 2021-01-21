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俄羅斯解除部分職業性別禁令 女性開火車不再是夢

中央社莫斯科21日綜合外電報導
朵若菲耶娃去年從一所訓練大眾運輸從業人員的學院畢業。俄國女性今年起總算得以擔任地鐵、火車和聯結車駕駛。(擷自臉書)
朵若菲耶娃去年從一所訓練大眾運輸從業人員的學院畢業。俄國女性今年起總算得以擔任地鐵、火車和聯結車駕駛。(擷自臉書)

俄羅斯女子朵若菲耶娃一向喜愛火車之旅橫越廣大國境，但她和其他俄國女性原只能乘坐，無法享受駕駛火車樂趣。直到今年俄國解除一系列職業的女性就業限制，才讓她們能如願。

路透社報導，俄羅斯以須具備一定體力或具高風險性質為由，禁止一系列職業雇用女性。但自今年1月1日起，部分職業解除這項禁令，使得俄國女性總算得以擔任地鐵、火車和聯結車駕駛。

21歲的朵若菲耶娃（Dorofeyeva）去年從一所訓練大眾運輸從業人員的學院畢業，她迫不及待在今年解禁後成為火車副駕駛。多年來她畫著女性駕駛火車的動畫素描，像是預告自己未來職業。

朵若菲耶娃表示：「所有我們這些想做這份工作的（俄羅斯）女性，已經等了非常久。」「起初我們感到難以置信，之後當然十分開心與平靜，我們終於不用再抗爭，只要通過考試就能做這份工作。」

早在多年以前，俄羅斯女性便開始爭取政府取消職業禁令。2009年聖彼得堡（St. Petersburg）女學生克雷維茲（Anna Klevets）應徵地鐵副駕駛時，因性別因素遭拒，她便一狀告上法院。案件雖然最終在2012年上訴到憲法法院，但結果俄國女性依舊不准駕駛地鐵列車。

克雷維茲告訴路透社：「我了解這會是一段冗長過程，但我當然沒想到會花上10年時間。」她一直以來樂見自己的訴訟引發人們辯論，即使現在俄羅斯仍有許多職業排除女性，例如一些必須暴露在爆裂和化學物品環境下的工作。

克雷維茲說，女性「應該要能做任何事」，「因為女性可以自己做決定要選擇什麼、去哪裡、當什麼樣的人和做什麼」。

俄羅斯 俄國 地鐵

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