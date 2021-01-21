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印度牛津疫苗代工廠大火5死 不影響產能

中央社新德里21日專電
生產牛津疫苗的製造商印度血清研究所位於普恩的一處園區今天下午發生大火，造成5人喪生。美聯社
生產牛津疫苗的製造商印度血清研究所位於普恩的一處園區今天下午發生大火，造成5人喪生。美聯社

生產牛津疫苗的製造商印度血清研究所位於普恩的一處園區今天下午發生大火，造成5人喪生。印度血清研究所表示，大火並未影響新冠肺炎疫苗生產。

印度血清研究（Serum Institute of India）執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）在一份聲明中表示，血清研究所一棟正在興建的建築物下午發生大火，並有人不幸喪生，他深感悲傷，並對遇難者的家屬表達最深切的慰問。

不過，普納瓦拉說，這場大火遠離生產Covishield 疫苗處，因此對Covishield疫苗的生產過程沒有影響。

印度媒體News 18引述普恩（Pune）市長莫侯爾（Murlidhar Mohol）指出，這場大火發生時，有4人從起火的建築撤離，大火在兩個小時左右受到控制，並找到5具屍體，死者可能是正在施工的建築工人。

莫侯爾說，起火原因尚待確定，初步推斷可能是在這棟建築內進行焊接時引起火災。

普恩市警局副局長帕提爾（Namrata Patil）告訴印度新聞信託社（PTI），大火是在下午2時45分左右發生，起火點在血清研究所SEZ 3大樓第4樓和第5樓。

印度藥物監管單位批准兩款2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗緊急使用權，其中一種是由牛津大學與與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發、且由印度血清研究所生產的Covishield疫苗。

印度已於16日起執行全球最大規模的疫苗接種計畫，陸續為3億人接種疫苗，加上已有多國向印度訂購疫苗，印度血清研究所正加緊生產疫苗，以滿足需求，所以當血清研究所的建築傳出大火時，引起各界關注。

印度在接種疫苗計畫展開的頭3天中，已出現580人接種疫苗後產生不良反應，且有2人在接種疫苗後死亡；而昨天又通報1人在接種疫苗後出現不良反應，之後死亡。

根據最新的統計，印度前共有1061萬883例新冠肺炎確診案例，15萬2869人喪生。

疫苗 印度 新冠肺炎

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