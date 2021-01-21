南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

甘東蘭穿著火辣，卻也因此惹來非議。 圖擷自甘東蘭YouTube

擁有傲人身材的南韓 網紅甘東蘭（감동란）日前到釜山一間餐廳直播吃飯，由於當天身穿低胸裝，竟意外錄到老闆娘跟員工偷偷批評她穿著的聲音。兩人不但暗罵甘東蘭「一點都不漂亮」，還直言「她有穿內褲嗎？」無禮行為也引發網友怒火，直呼「再也不去這間餐廳」。

甘東蘭日前到這間餐廳直播用餐，表示自己在幾年前發現這間店，好吃的食物令她難忘，於是特地從首爾南下，穿越325公里距離就是為了大快朵頤。而甘東蘭邊吃也不忘跟大家介紹菜色，言語中盡是稱讚。

用餐到一半，甘東蘭暫時離開去廁所，但直播並未關閉，沒想到就這樣錄下老闆娘與員工的對話。兩人竊竊私語的說道：「她到底是有穿還是沒穿內褲？是穿丁字褲嗎？」、「那個奶，天啊」、「穿這樣一點都不漂亮」、「天啊，這瘋女人！」

後來甘東蘭回到座位上，觀眾們也紛紛向她「告狀」，憤怒的她也立刻質問老闆娘這是怎麼一回事，雖然對方馬上道歉，仍無法澆熄甘東蘭的怒火，她並隨後轉身結帳離去。

事發當下有900多名觀眾見證，影片播出後也在短短2天吸引到74萬觀看數。網友對店家不禮貌的舉動，紛紛表示「去投訴吧」、「好誇張」、「特地介紹店家食物多好吃，老闆怎麼能這樣對客人？」、「這間店我永遠不會去」；不過也有少數網友認為，甘東蘭的服裝太露，難免會遭到批評。

影片來源：YouTube