男作客友人家 起床一看「下體消失」恐被好友泡酒吃掉

一名51歲男子到好友家中作客，竟被「割禮」對待。示意圖／ingimage

出國在外千萬要注意安全，尤其是飲酒作樂更要小心！日前一名51歲男子到非洲肯亞旅遊，因緣際會結識當地朋友，便到對方家作客，沒想到玩的太嗨，起床後竟發現自己的生殖器不見了，更可怕的是他的下體可能被非洲朋友泡酒吃下肚了。

據英國 「每日郵報」報導，51歲的男子萬約克（Moses Wanyoike）到肯亞遊玩時，認識一些當地朋友，當晚與他們開心飲酒，相談甚歡了6個小時，最後在凌晨2點回到其中一個朋友家中。

回家途中，這些新認識的朋友不斷跟他提到要幫他進行「割禮」，表示「將下體切除後泡在酒裡吃掉，能夠消災解厄」，萬約克起初不以為意，認為只是喝醉後的惡作劇玩笑話，便安心的去睡覺了，沒想到幾個小時後，悲劇就發生了。

萬約克起床後驚覺下體已經不翼而飛，只剩一層皮在流血，他馬上尖叫陷入混亂，鄰居也被他叫聲驚醒，立刻報警將他送醫，但不幸的是搜尋小組並沒有找到生殖器官去給醫生縫合，醫生也表示「很有可能已經被吃掉了」。

離奇的是，鄰居表示萬約克當下似乎沒有意識到自己的下體已經遭切除，是在清醒後才感覺疼痛，當地警方則表示「頭腦清醒的人無法做到這種奇怪的行為，懷疑他們應該在吸毒」，目前警方逮捕到一名可疑男子，並將他羈押以釐清案情。