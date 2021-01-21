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爹有27妻150子！ 兒曝驚人家庭環境：長子比老么大43歲

聯合新聞網 / 綜合報導
梅林分享自己驚人的家庭背景。 圖擷自TikTok
梅林分享自己驚人的家庭背景。 圖擷自TikTok

加拿大一個「一夫多妻」家庭非常有名，現年64歲的溫斯頓•布萊克莫爾（Winston Blackmore）總共有高達27名妻子、150名孩子。而他其中的幾名兒子近日在網路上分享他們非比尋常的成長過程，引發外界討論。

綜合外媒報導，溫斯頓原本是一名主張「一夫多妻」的教會首領，他在2002年離開後便自創一脈，吸引許多信徒，其中幾名女教徒更與他結婚產子，總計溫斯頓共擁有27名妻子、150個孩子。後來溫斯頓在2017年被控犯下重婚罪，但最後只被判6個月「在家軟禁」。

溫斯頓其中的一名兒子、19歲的梅林（Merlin）近日透過TikTok分享自己的成長過程。他說，當孩子們在家裡，會稱自己的生母為「媽媽」，並稱其餘26名為「XX（名字）母親」。此外，孩子們不見得會跟生母同住，因為人數實在太多，他們會住在溫斯頓打造的「流動集體屋」裡，依照年齡分層居住；就連上課也是到父親建立的學校就讀。

另名同為19歲的兒子莫瑞（Muray）也透露，家裡的孩子會依照不同的出生年代，給予「編號」，像是跟他同年的孩子，姓名開頭字母都是「M」；早他一年的則是「R」。莫瑞也說，如果孩子遇上生日是各自慶祝，但遇上大型節慶或家庭聚會，則會上百人齊聚一堂。

雖然家中的孩子眾多，但年紀比較大的兒子、21歲的華倫（Warren）說，兄弟姐妹間的關係其實很像朋友，以建立彼此關係代替互相憎恨；母親之間也情同姐妹。華倫過去也曾在一篇文章提到，兄弟姐妹存在巨大的年齡差，父親最大的兒子當時44歲，但最小的才1歲。

現在，這三名兄弟皆離開原本居住的社區，不過他們仍與母親保持聯繫。他們也坦言，希望之後的下一代會是一個普通的「家庭」，而不是「邪教」。

莫瑞（左）與哥哥華倫。 圖擷自TikTok
莫瑞（左）與哥哥華倫。 圖擷自TikTok
加拿大一個「一夫多妻」家庭非常有名，現年64歲的溫斯頓•布萊克莫爾（Winsto...
加拿大一個「一夫多妻」家庭非常有名，現年64歲的溫斯頓•布萊克莫爾（Winston Blackmore）總共有高達27名妻子、150名孩子。 圖擷自TikTok

華倫 字母 加拿大

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