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金正恩分身自曝遭港警逮捕 疑因諷刺中國被盯上

編譯張君堯／即時報導
Howard X表示自己目前未被正式起訴，但須支付保釋金且每六周就要向警署報到。20日他理直氣壯地帶著「飛彈氣球」去警署報到，表達不滿。路透
Howard X表示自己目前未被正式起訴，但須支付保釋金且每六周就要向警署報到。20日他理直氣壯地帶著「飛彈氣球」去警署報到，表達不滿。路透

以模仿北韓領導人金正恩出名的網紅「Howard X」，自曝之前遭香港警方拘捕且動機明顯「不單純」，質疑是因為他多次出言諷刺中國才惹禍上身，如今他固定每六周要回警署報到。

Howard X在臉書貼文表示，去年10月28日有10名警員上門盤查，警方手持搜查令聲稱去年4月有一把BB槍郵寄給他，該槍發射出力超過法定限制，隨即要求搜查住所，儘管搜查無果但警方仍以涉嫌無牌持有槍械將他帶回機場警署。

Howard X指出，自己從未收過BB槍並質疑警方是在無合理證據下進行拘捕，對方稱只是按命令做事，命令來自另一個「更高級的部門」。對話中，警方還提及Howard X去年7月及10月1日出現在中環國際金融中心（IFC）的示威活動，更讓Howard X懷疑拘捕根本與持有槍械的罪名無關。

目前Howard X尚未被正式起訴，但仍須支付保釋金且每六周就要回警署報到，20日恰好是報到日，Howard X理直氣壯帶著一顆「飛彈氣球」前往警署，在門口拍照表達不滿。

Howard X強調，作為一個專業的模仿藝人，表演片段中出現仿製BB槍、飛彈、甚至核彈都很正常，他自認被捕的真正原因是過去幾年他曾多次諷刺中共當局，如今這樣的「任意拘捕」成為滋擾、竊取指紋、沒收手機和搜查房屋的工具。

Howard X出生於香港並在澳洲長大，曾以招牌金正恩造型現身於2019年的香港大規模反政府抗議活動，同年2月則與川普模仿者於河內高峰會前舉行「假峰會」，逼得越南當局將他驅逐出境。

Howard X在2019年2月與川普模仿者於河內高峰會前舉行「假峰會」，逼得越...
Howard X在2019年2月與川普模仿者於河內高峰會前舉行「假峰會」，逼得越南當局將他驅逐出境。FACEBOOK／Howard X

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