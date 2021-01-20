遊峇里島不戴口罩 觀光客下場是這樣

印尼致力對抗疫情之際，卻有許多在印尼度假勝地峇里島（Bali）的外國人被抓到沒戴口罩，聲稱沒帶現金繳不出罰款的人就得罰做伏地挺身。 (Getty Images)

印尼 致力對抗新冠疫情 之際，卻有許多在印尼度假勝地峇里島（Bali）的外國人被抓到沒戴口罩，聲稱沒帶現金繳不出罰款的人就得罰做伏地挺身。

澳洲廣播公司新聞網上傳的影片顯示，數名外國人因為違反峇里島的防疫 規定，在炙熱高溫下做伏地挺身，戴著口罩的安全官員則站在旁邊監督。

法新社報導，峇里島當局去年強制規定公共場所必須戴口罩。但當地一名安全官員表示，最近幾天有許多外國人被抓到沒戴口罩。

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他指出，有超過70人支付10萬印尼盾（約5.5美元）的罰款，但另有約30人表示身上沒帶現金，因此他們被下令做伏地挺身，沒戴口罩的人要罰做多達50下，沒戴好口罩的要做15下。

這名官員告訴法新社：「一開始他們會說自己不知道規定。然後旋即改口說忘了，或是口罩弄濕了、還是破損了。」

峇里島上有些當地人也曾受到這項「體罰」。

峇里島當局已經警告，違反防疫規定的外國人可能會被驅逐出境。不過截至目前為止，尚未傳出有任何人因為沒戴口罩而被驅逐出境。

美國約翰霍普金斯大學的疫情數據顯示，迄今印尼累計通報近94 萬起確診病例、2萬6000多人染疫死亡，兩項數據都是東南亞各國之冠。